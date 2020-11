Rác ngập phố Yên Phụ: Sao không dùng rác... đốt rác?

Tình trạng rác thải ùn ứ, chất thành đống trên nhiều tuyến phố thuộc phường Yên Phụ suốt một tuần nay. Nguyên nhân được vị lãnh đạo phường Yên Phụ tiết lộ là do công nhân vệ sinh môi trường đình công vì bị chậm lương. Tình trạng rác thải sinh hoạt bị ứ đọng trên địa bàn không chỉ mới lần đầu diễn ra trong tuần qua mà đã thường xuyên lặp đi lặp lại khoảng 2 năm trở lại đây. Nguyên nhân vì Công ty Minh Quân nợ lương công nhân, nợ tiền thưởng tết và rất nhiều chuyện khác Việc rác thải sinh hoạt thường xuyên bị ứ đọng trên địa bàn khiến lãnh đạo UBND phường Yên Phụ cũng thấy “mệt mỏi”, vất vả để xử lý. Rác thải không được thu gom gây ô nhiễm, mất trật tự an toàn giao thông. Trước thực trạng rác không được xử lý tràn ngập đường, nhiều ý kiến về công nghệ xử lý rác bằng "rác" được nhắc đến trước đó có thể áp dụng tại Việt Nam. Cụ thể, hệ thống lò hơi đốt rác - bùn thải công nghiệp của Martech Boiler sử dụng công nghệ mới để xử lý rác thải triệt để. Hệ thống này có công suất thể xử lý từ 30-500 tấn rác thải công nghiệp, từ 30-300 tấn bùn thải công nghiệp/ lần. Bên cạnh rác thải công nghiệp, lò hơi này cũng có thể được sử dụng trong xử lý rác thải dân sinh cũng rất hiệu quả. Không chỉ xử lý, hệ thống lò hơi này có thể chuyển hoá rác - bùn thải công nghiệp thành năng lượng có ích để phục vụ sản xuất. Không chỉ là giải pháp cho các cụm công nghiệp, hệ thống lò hơi xử lý rác cũng là một lựa chọn để xử lý rác thải sinh hoạt. Lý do lớn nhất là lò hơi Martech Boiler sử dụng trực tiếp rác làm nhiên liệu. Không chỉ vậy, trong quá trình xử lý rác, hệ thống lò hơi này cũng xử lý luôn khói thải độc hại Furan - Dioxin - SO2 - khói bụi triệt để, góp phần bảo vệ môi trường. Về mặt lý thuyết, hệ thống lò hơi này có công suất lớn dành cho các cụm công nghiệp, tuy nhiên hoàn toàn có thể ứng dụng để xử lý rác tại các cụm dân cư rất hiệu quả.

