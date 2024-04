Ra khơi đánh cá, vô tình vớt được 'báu vật' hơn 3.000 tỷ đồng

Một ngư dân ở Hồng Kông vô tình vớt được một khối gỗ kỳ lạ, có mùi thơm và chất lỏng màu hổ phách chảy ra khi cắt. Sau khi tra cứu thông tin trên mạng, ông nhận ra đó là trầm hương, chính là " báu vật" trời ban. Khối trầm này có chiều dài gần 2,8 mét và được ước tính trị giá hơn 3.455 tỷ đồng. Ông Quách quyết định bán khối trầm hương này và sẽ dùng một phần số tiền thu được để làm từ thiện. (Ảnh: Renmingwang) Trầm hương có tên khoa học là Agarwood, tên gọi chung cho một chi thực vật thuộc họ Dó (aquilaria) gồm 17 loài. Phân bố rải rác ở các quốc gia Châu Á như Lào, Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc... và Việt Nam. Trầm hương thực chất là lượng dầu kết tinh trong gỗ cây Dó. Nó là phần gỗ chứa nhiều nhựa thơm sinh ra từ thân cây dó mọc nhiều trong những cánh rừng già của Việt Nam ngày xưa. Khi cây dó bị thương, chất dầu trong cây tụ lại để kháng cự sự phá hoại nhiễm bệnh từ bên ngoài, chất dầu đọng lại đó dần dần biến tính và thành trầm, tuỳ theo thời gian hình thành và mức độ nhiễm mà cho ra được những khối trầm to nhỏ và hình dáng khác nhau. Những cây dó có trầm thường bị xơ xác và thân có u, bướu, bị sâu đục, gò mối đóng, mảnh bom đạn găm vào, cây bị giông gió làm gãy cành hay bị sét đánh. Giá trị của trầm hương trên thị trường phản ánh mức độ hiếm có của chúng. Muốn tìm trầm phải đi vào những khu rừng sâu, nguy hiểm rình rập. Trầm hương là vị thuốc quý hiếm trong Đông y, có tác dụng giáng khí, nạp thận, bình can tráng nguyên dương, chữa các bệnh đau bụng, đau ngực, nôn mửa, hen suyễn, lợi tiểu, giảm đau, trấn tĩnh, cấm khẩu, hạ sốt, khó thở, thổ huyết… Trầm hương còn giúp tăng bản lĩnh phái mạnh. Mùi hương trầm có tác dụng an thần, nâng cao khả năng tập trung, minh mẫn, định thần, thường được dùng trong việc thiền định, giúp tâm kiên định, thư thái, từ đó mà xua đuổi những thứ tà tâm, ma quỷ. Trầm hương còn được đốt trong các nghi lễ lớn của Thiên Chúa Giáo mà người ta thường ví là hương thơm của Chúa Trời. Ngày nay, người ta vẫn sử dụng trầm hương trong các nghi thức thường nhật như tân gia, khai trương, cúng bái... Ngoài ra, xông tinh dầu trầm hương sau một ngày mệt mỏi và áp lực công việc, giúp giải tỏa căng thẳng, ổn định tinh thần, an thần dễ ngủ, giúp giấc ngủ ngon và sâu hơn. Trầm hương được mô tả như một sản phẩm của sự giàu có và sang trọng trong văn bản lâu đời nhất thế giới, kinh Veda bằng tiếng Phạn, có niên đại 1.400 trước Công nguyên. Hương thơm tạo ra từ trầm hương đã được đánh giá cao trong nhiều nền văn hóa và tôn giáo xuyên suốt quá trình lịch sử Trầm hương cũng được chưng cất thành tinh dầu. Ở dạng tinh khiết nhất, dầu trầm hương lâu năm có thể có giá lên đến 80.000 USD/lít, được các nhà kinh doanh đặt cho biệt danh là "vàng lỏng". Loại trầm hương hạng nhất tại Việt Nam đến nay vẫn là Kỳ nam, có giá lên đến nhiều tỷ đồng/mỗi kg. Mời quý độc giả xem thêm video: Đào được “tảng đá” hình thù kỳ dị, ai ngờ là “báu vật” nghìn tỷ.

