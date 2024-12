Khỉ mặt đỏ được thả về tự nhiên ở Nghệ An: Loài cực hiếm

Ngày 18/12, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống và Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Cúc Phương đã thả 3 cá thể khỉ mặt đỏ về môi trường tự nhiên tại Tiểu khu 728, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống. (Ảnh: Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An) Tất cả cá thể khỉ mặt đỏ được thả đều trưởng thành, khỏe mạnh và không có bệnh truyền nhiễm. Việc thả khỉ về tự nhiên góp phần bảo tồn các loài động vật hoang dã và bảo vệ đa dạng sinh học. Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống thuộc Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An, được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới vào tháng 9/2007.(Ảnh: Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An) Khỉ mặt đỏ, hay còn gọi là khỉ cộc, là một loài linh trưởng đặc biệt thuộc họ Cercopithecidae, phân bố chủ yếu ở Nam Á và Đông Nam Á. (Ảnh:MyBIS) Với tên khoa học là Macaca arctoides, loài khỉ này không chỉ nổi bật bởi khuôn mặt đỏ đặc trưng mà còn bởi những đặc điểm sinh học và hành vi độc đáo. (Ảnh:India Biodiversity Portal) Khỉ mặt đỏ có chiều dài thân từ 485 đến 700 mm và đuôi dài từ 30 đến 50 mm. Trọng lượng của chúng dao động từ 7 đến 18 kg. (Ảnh: iNaturalist) Bộ lông của khỉ mặt đỏ thường có màu nâu sẫm, nhưng cũng có thể biến đổi từ đen sang đỏ. Phần dưới của bụng thường nhạt màu hơn so với phần trên, và lưng có màu nâu đỏ đến nâu sẫm. (Ảnh:iNaturalist) Khỉ mặt đỏ thường sống trong các khu rừng thấp, rừng gió mùa, rừng khô và các khu rừng rậm trên núi cao tới 2000m so với mực nước biển. Chúng hoạt động chủ yếu vào ban ngày, leo trèo và di chuyển trên mặt đất. (Ảnh:Wikipedia) Thức ăn của khỉ mặt đỏ rất đa dạng, bao gồm quả, hạt, lá non, nõn và cả động vật nhỏ như côn trùng và chim.(Ảnh:Flickr) Khỉ mặt đỏ hiện đang nằm trong danh mục Sách đỏ Việt Nam, được xếp vào nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Số lượng của chúng đã giảm mạnh do mất môi trường sống và bị săn bắt. Trước năm 1975, loài này còn gặp rất phổ biến ở các khu rừng từ Bắc vào Nam, nhưng hiện nay số lượng quần thể đã giảm đáng kể.(Ảnh:Earth.com) Khỉ mặt đỏ không chỉ có giá trị về mặt nghiên cứu khoa học mà còn có tiềm năng trở thành nguồn gen quý giá cho việc thử nghiệm vaccine phục vụ con người. Việc bảo vệ và nhân nuôi loài khỉ này là rất cần thiết để duy trì sự đa dạng sinh học và bảo tồn nguồn gen quý hiếm.(Ảnh:naturepl.com) Khỉ mặt đỏ là một loài động vật quý hiếm, cần được bảo vệ và nghiên cứu kỹ lưỡng. Việc hiểu rõ về đặc điểm sinh học, hành vi và tình trạng bảo tồn của chúng sẽ giúp chúng ta có những biện pháp bảo vệ hiệu quả hơn, góp phần duy trì sự đa dạng sinh học của thiên nhiên. (Ảnh:Wikimedia Commons) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cá chỉ Việt Nam có, vào Sách đỏ vì săn bắt bất chấp.

Ngày 18/12, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống và Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Cúc Phương đã thả 3 cá thể khỉ mặt đỏ về môi trường tự nhiên tại Tiểu khu 728, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống. (Ảnh: Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An) Tất cả cá thể khỉ mặt đỏ được thả đều trưởng thành, khỏe mạnh và không có bệnh truyền nhiễm. Việc thả khỉ về tự nhiên góp phần bảo tồn các loài động vật hoang dã và bảo vệ đa dạng sinh học. Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống thuộc Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An, được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới vào tháng 9/2007.(Ảnh: Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An) Khỉ mặt đỏ, hay còn gọi là khỉ cộc , là một loài linh trưởng đặc biệt thuộc họ Cercopithecidae, phân bố chủ yếu ở Nam Á và Đông Nam Á. (Ảnh:MyBIS) Với tên khoa học là Macaca arctoides, loài khỉ này không chỉ nổi bật bởi khuôn mặt đỏ đặc trưng mà còn bởi những đặc điểm sinh học và hành vi độc đáo. (Ảnh:India Biodiversity Portal) Khỉ mặt đỏ có chiều dài thân từ 485 đến 700 mm và đuôi dài từ 30 đến 50 mm. Trọng lượng của chúng dao động từ 7 đến 18 kg. (Ảnh: iNaturalist) Bộ lông của khỉ mặt đỏ thường có màu nâu sẫm, nhưng cũng có thể biến đổi từ đen sang đỏ. Phần dưới của bụng thường nhạt màu hơn so với phần trên, và lưng có màu nâu đỏ đến nâu sẫm. (Ảnh:iNaturalist) Khỉ mặt đỏ thường sống trong các khu rừng thấp, rừng gió mùa, rừng khô và các khu rừng rậm trên núi cao tới 2000m so với mực nước biển. Chúng hoạt động chủ yếu vào ban ngày, leo trèo và di chuyển trên mặt đất. (Ảnh:Wikipedia) Thức ăn của khỉ mặt đỏ rất đa dạng, bao gồm quả, hạt, lá non, nõn và cả động vật nhỏ như côn trùng và chim.(Ảnh:Flickr) Khỉ mặt đỏ hiện đang nằm trong danh mục Sách đỏ Việt Nam, được xếp vào nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Số lượng của chúng đã giảm mạnh do mất môi trường sống và bị săn bắt. Trước năm 1975, loài này còn gặp rất phổ biến ở các khu rừng từ Bắc vào Nam, nhưng hiện nay số lượng quần thể đã giảm đáng kể.(Ảnh:Earth.com) Khỉ mặt đỏ không chỉ có giá trị về mặt nghiên cứu khoa học mà còn có tiềm năng trở thành nguồn gen quý giá cho việc thử nghiệm vaccine phục vụ con người. Việc bảo vệ và nhân nuôi loài khỉ này là rất cần thiết để duy trì sự đa dạng sinh học và bảo tồn nguồn gen quý hiếm.(Ảnh:naturepl.com) Khỉ mặt đỏ là một loài động vật quý hiếm, cần được bảo vệ và nghiên cứu kỹ lưỡng. Việc hiểu rõ về đặc điểm sinh học, hành vi và tình trạng bảo tồn của chúng sẽ giúp chúng ta có những biện pháp bảo vệ hiệu quả hơn, góp phần duy trì sự đa dạng sinh học của thiên nhiên. (Ảnh:Wikimedia Commons)