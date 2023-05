Quái vật biển 450 triệu tuổi bất ngờ lộ diện: Loài hung dữ sao?

Mới đây, một nhóm công tác chung do Viện Địa chất học và cổ sinh vật học Nam Kinh, Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc đứng đầu, đã phát hiện hóa thạch loài bọ cạp biển 450 triệu năm tuổi tại huyện An Cát. Đây là hóa thạch sớm nhất của loài này được tìm thấy tại Trung Quốc. Nghiên cứu hóa thạch, các chuyên gia phát hiện đây là loài bọ cạp biển có chiều dài 15cm trông đáng yêu hơn các loài bọ cạp biển được phát hiện trước đây, nhưng thực tế lại là một động vật ăn thịt hung dữ dưới biển. Bọ cạp biển (Eurypterid) là một nhóm động vật nguyên thủy được biết đến từ thời kỳ Silurian đến thời kỳ Permian khoảng 418 đến 299 triệu năm trước đây. Chúng là những sinh vật biển cổ đại có hình dáng giống như con cua với chiều dài từ vài cm đến hơn 2m. Eurypterid là một trong những động vật thú vị nhất trong hệ sinh thái thời kỳ Silurian. Chúng có khả năng di chuyển trên đáy biển, hoặc nổi trên mặt nước. Bọ cạp biển được cho là đã sống trong các môi trường khác nhau từ nước ngọt, đến nước mặn và cả trên đất liền. Một số loài bọ cạp biển có thể điều chỉnh nồng độ muối trong cơ thể, điều này cho thấy khả năng thích nghi của chúng với môi trường sống. Các bọ cạp biển là loài săn mồi, chúng được xem là cường độ săn mồi lớn, có thể ăn các loài động vật khác như cá, tôm, cua, động vật giáp xác và thậm chí cả đá. Eurypterid có đôi chân kép phát triển, mỗi chân có nhiều sợi động vật để giúp chúng dễ dàng di chuyển. Loài này còn có đôi tay to như càng tay của cua để bám và cắn con mồi giúp chúng săn mồi dễ dàng hơn. Tuy nhiên, những loài bọ cạp biển đã tuyệt chủng cách đây hàng triệu năm. Các nhà khoa học đang tiếp tục tìm hiểu về di sản đáng kinh ngạc của loài này. Eurypterid là những sinh vật cổ đại có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của các loài sinh vật khác trong công cuộc tiến hóa. >>>Xem thêm video: Phát hiện hóa thạch “quái điểu” 152 triệu tuổi còn nguyên vẹn.

