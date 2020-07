Quá mê BLACKPINK, một Youtuber tự tạo bàn phím “màu hường” cực độc

Bên cạnh Momoland, Twice, Red Velvet… BLACKPINK cũng là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đang nhận đang được sự yêu thích cuồng nhiệt ở cả trong và ngoài nước. Vì quá yêu thích nhóm nhạc này, mới đây một YouTuber với nick name TaeKeyboards đã thực hiện video sáng chế một chiếc bàn phím cơ theo phong cách của BLACKPINK. Từ các bước chọn keycap, sơn lại vỏ, làm logo,... đều được anh chàng này thực hiện vô cùng tỉ mỉ, chi tiết. Youtuber này đã phủ sơn lên viền bàn phím, vì viền bao đã là màu đen nên chắc chắn hồng sẽ là màu cần thay cho bộ phận này rồi. Logo BLACKPINK là thứ không thể thiếu, nó được cắt laser cực tỉ mỉ, cẩn thận. Logo BLACKPINK đúng chuẩn màu hồng như mong muốn ban đầu của tác giả. Các chữ cái cũng được nhuộm đen để thêm phần thẩm mĩ. Keycap được anh chàng Youtuber lựa chọn bộ GMK White-on-black và đi nhuộm nó. Thuốc nhuộm hồng để đổi màu cho chữ trắng trong bộ keycap. Việc nhuộm rất tốn công sức và thời gian. Tác giả đã tốn tận 3 lần nhuộm ở các mức nhiệt độ khác nhau mới cho ra được màu ưng ý. Sau khi đã đạt đủ yêu cầu thời gian thì vớt keycap ra. Kết quả của quá trình này sẽ là bộ keycap đen nhưng lớp màu trắng bên trong sẽ có màu hồng rất đẹp, không đụng hàng. Thành quả cuối cùng là chiếc bàn phím BLACKPINK màu hồng đen cực kỳ bắt mắt và độc đáo, không hề đụng hàng. Mời quý độc giả đón xem thêm video Apple phát triển bàn phím cảm ứng cho Macbook - Nguồn: VTC NOW

