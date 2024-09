Phút kinh hoàng của thanh niên bị 'quái thú' tấn công bất ngờ

Con " quái thú" kéo anh xuống nước và thực hiện cú xoay mạnh, nhưng may mắn người bạn của anh, Irna, đã giữ được áo khoác của Irfan và ngăn con cá sấu kéo anh đi. Sau 10 phút giằng co căng thẳng, một chiếc xuồng máy đã xuất hiện và đâm vào đầu con cá sấu, buộc nó phải thả Irfan ra. Anh đã được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương. (Ảnh: Người đưa tin) Trong một trường hợp tương tự, một người đàn ông tên Rusdi Tambah, 45 tuổi, đã bị một con cá sấu khổng lồ dài 5 mét tấn công và kéo xuống sông khi đang kéo lưới trên sông Matamba, Malaysia, vào ngày 12/9. Sau khi tìm kiếm, các sĩ quan động vật hoang dã phát hiện con "quái thú" cách nơi xảy ra sự việc khoảng 60 mét nhưng không thể làm nó nhả thi thể của Rusdi, họ buộc phải bắn để giết chết con vật. Xác của Rusdi được kéo ra từ miệng cá sấu và bàn giao cho gia đình, trong khi con cá sấu được chôn gần sông. (Ảnh cắt từ clip) Cá sấu là loài động vật cao cấp nhất trong tất cả các loài bò sát đẻ trứng. (Ảnh: Britannica) Chúng sống chủ yếu ở các khu vực nhiệt đới của châu Á, châu Phi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Châu Đại Dương. (Ảnh: The Nature Conservancy) Cá sấu có hàm răng chắc khỏe, sắc nhọn, giúp chúng nghiền nát con mồi.(Ảnh: iStock) Chúng ưa thích môi trường nước và thường sống ở những vùng sông, hồ có nước chảy chậm. (Ảnh: NPR) Là những tay săn mồi cừ khôi, cá sấu có khả năng tấn công nhanh chóng và giết chết con mồi bằng cú đớp trời giáng. Sau đó con cá sấu kéo nạn nhận xuống sông để nhấn chìm tới ngạt thở và xé mồi. (Ảnh: WKMG) Cá sấu cũng có thể sống nhiều ngày không cần thức ăn. (Ảnh: National Wildlife Federation) Cá sấu nước mặn và cá sấu sông Nin là những loài nguy hiểm nhất, chúng đã giết chết hàng trăm người mỗi năm ở các khu vực Đông Nam Á và châu Phi. Cá sấu mõm ngắn và cá sấu caiman đen cũng là những loài gây nguy hiểm cho con người. (Ảnh: Wikipedia) Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hoảng với loài động vật bốc mùi nhất quả đất.

