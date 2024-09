Kinh ngạc 'quái vật' vũ trụ phun luồng tia xa kỷ lục

Lỗ đen siêu lớn này như được nhìn thấy cách đây 7,5 tỷ năm, tức là khi vũ trụ mới chỉ bằng một nửa tuổi hiện tại của nó, phát hiện này đặt ra thách thức lớn đối với hiểu biết hiện tại về lỗ đen và cách các thiên hà phát triển. Các luồng tia này vượt xa giới hạn lý thuyết về kích thước và ảnh hưởng, lan tỏa năng lượng có thể tác động đến sự phát triển của hàng chục thiên hà xung quanh. (Ảnh: vnreview) Dự án LOFAR, sử dụng kính thiên văn vô tuyến, đã phát hiện ra hơn 11.000 luồng tia khổng lồ, cho thấy chúng phổ biến hơn so với dự đoán. Điều này đặt ra câu hỏi về mức độ ảnh hưởng của các "quái vật" vũ trụ và luồng tia trong quá trình tiến hóa của vũ trụ. (Ảnh: vnreview) Hố đen, hay còn gọi là lỗ đen, là một trong những hiện tượng kỳ bí và hấp dẫn nhất của vũ trụ. Đây là những vùng không-thời gian nơi lực hấp dẫn mạnh đến mức không có gì, kể cả ánh sáng, có thể thoát ra được. (Ảnh: Space) Hố đen được tiên đoán bởi thuyết tương đối rộng của Albert Einstein. Theo lý thuyết này, khi một lượng vật chất đủ lớn bị nén vào một không gian đủ nhỏ, nó sẽ làm biến dạng không-thời gian và tạo ra một hố đen. Khái niệm này lần đầu tiên được đề xuất bởi nhà vật lý Karl Schwarzschild vào năm 1916. (Ảnh: The Universe Secrets of Universe) Có ba loại hố đen chính: Hố đen sao, hố đen siêu khối lượng, hố đen trung bình. (Ảnh: SciTechDaily) Một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất về hố đen là hình ảnh của hố đen siêu khối lượng ở trung tâm thiên hà Messier 87, được công bố vào năm 2019 bởi dự án Kính thiên văn Chân trời sự kiện. Hình ảnh này cho thấy một vòng sáng bao quanh một vùng tối, chính là “bóng” của hố đen. (Ảnh: Event Horizon Telescope) Nghiên cứu về hố đen không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vũ trụ mà còn mở ra những khả năng mới trong vật lý và công nghệ. Ví dụ, lý thuyết trường lượng tử trong không-thời gian cong dự đoán rằng hố đen có thể phát ra bức xạ nhiệt, gọi là bức xạ Hawking. (Ảnh: Forbes) Hố đen là một minh chứng cho sự kỳ diệu và phức tạp của vũ trụ. Chúng không chỉ là những “quái vật” vô hình mà còn là chìa khóa để mở ra những bí ẩn sâu xa của không-thời gian và vật lý. (Ảnh: Smithsonian Magazine) Mời quý độc giả xem thêm video: Ngắm Trái đất đẹp mê hồn từ Trạm Vũ trụ quốc tế.

