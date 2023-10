Phóng to 10 lần bức tranh cổ, phát hiện món đồ “xuyên không” quen thuộc

Bức tranh, mang tên "Mr Pynchon And The Settling Of Springfield" và vẽ bởi họa sĩ Umberto Romano, mô tả một thực dân Anh, William Pynchon, đang buôn bán với người bản địa vào thế kỷ 17. Tuy nhiên, bức tranh này trở nên đặc biệt khi phóng to chi tiết, thể hiện một người đàn ông cầm một vật thể giống điện thoại thông minh. Ngay cả cách người đàn ông này cầm vật thể cũng giống với cách người hiện đại cầm điện thoại, sử dụng 4 ngón tay phía sau và ngón cái phía trước màn hình. Tuy nhiên, chuyên gia và nhà nghiên cứu cho rằng vật thể này có thể chỉ là một sự hiểu lầm, nó có thể là một chiếc gương hoặc lưỡi dao được vẽ lại một cách thô sơ, thay vì một thiết bị du hành thời gian thực sự. Trước đó, Bức tranh có tên "The Betrothal" sáng tác vào năm 1882 bởi hai họa sĩ R. Josey và James Archer, đã gây chú ý khi các chuyên gia phát hiện ra chi tiết " xuyên không". Ban đầu, nó được cho là mô tả lời hứa hôn của nhà thơ nổi tiếng Scotland - Robert Burns và người tình Mary Campbell trên con sông Ayr vào năm 1786. Bức tranh hiển thị cặp đôi đứng bên bờ sông, nhìn nhau âu yếm và chạm vào một vật thể màu đen hình chữ nhật. Tuy nhiên, khi bức tranh được phóng to, một chi tiết đặc biệt thu hút sự quan tâm. Có người cho rằng vật thể màu đen hình chữ nhật này giống một chiếc iPhone. Một số người tin rằng, đây có thể là một biểu tượng của du hành thời gian hoặc điều gì đó kỳ quái. Tuy nhiên, có người phản bác giả thuyết này và cho rằng vật thể bí ẩn này thực chất là một quyển Kinh thánh. Truyền thống cổ xưa của Scotland mô tả cặp đôi thể hiện lời ước thề và niềm tin của họ bằng cách trao đổi Kinh thánh trên dòng suối đang chảy trong lễ hứa hôn. Mời quý độc giả xem video: Chuyên gia hốt hoảng thấy đồng hồ "xuyên không" trong mộ cổ 400 tuổi.

