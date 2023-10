Bí ẩn chuyến bay “xuyên không”, 37 năm sau trở về với 57 hành khách

Câu chuyện chiếc máy bay " xuyên không" này đã gây xôn xao và thách thức sự giải thích của các nhà khoa học và chuyên gia trong nhiều thập kỷ. Sự việc bắt đầu vào năm 1955 khi một chiếc máy bay Pan Am Flight 914 cất cánh từ New York với 57 hành khách. Chiếc máy bay này bất ngờ biến mất và mất tích trong suốt 37 năm. Sau thời gian dài mất tích, nó bất ngờ xuất hiện và hạ cánh ở Miami, Mỹ. Nhiều giả thuyết đã được đưa ra để lý giải sự mất tích bí ẩn này. Một trong những giả thuyết phổ biến nhất là chiếc máy bay này đã rơi vào một không gian du hành thời gian nào đó. Tuy nhiên, câu chuyện này đã được xác định là một tin tức giả mạo. Nó được đăng tải lần đầu trên trang Weekly World News, một trang báo nổi tiếng với nhiều câu chuyện hư cấu. Mỗi khi đăng tải câu chuyện, trang báo này sử dụng các hình ảnh minh họa và thông tin giả mạo. Hình ảnh được sử dụng trong câu chuyện này không phải là hình ảnh của chuyến bay Pan Am Flight 914, mà thực chất là hình ảnh một chiếc máy bay DC-4 vào năm 1935. Tờ Snopes, một trang web kiểm tra tin tức giả, cũng đã tiến hành điều tra và không tìm thấy bất kỳ thông tin chính thống nào về sự mất tích bí ẩn của chuyến bay Pan Am Flight 914. Mặc dù câu chuyện này không có căn cứ trong thực tế, nó vẫn thu hút sự quan tâm của những người yêu thích thể loại viễn tưởng và đang được tiếp tục tìm kiếm sự thật về nó. Mời quý độc giả xem thêm video: Chuyên gia hốt hoảng thấy đồng hồ "xuyên không" trong mộ cổ 400.

