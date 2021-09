Phát sốt những tin đồn sát thời điểm iPhone 13 ra mắt

Màu sắc: Theo nhiều thông tin, iPhone 13 được cho là dòng sản phẩm có 6 màu: đen, xanh, lam, tím, hồng, trắng và đỏ. Cùng với đó là các tùy chọn về bộ nhớ trong là 64GB, 128GB, 256GB và 512GB. Đáng chú ý, xu hướng màu của thế hệ iPhone 13 được nhận định là sẽ thu hẹp dần đối với các phiên bản cao cấp. Nếu ở dòng iPhone 13 mini và iPhone 13 sẽ có 6 màu, thì ở phiên bản iPhone 13 Pro và Pro Max chỉ còn 4 màu. Tương đương với đó là tùy chọn bộ nhớ trong cũng thu hẹp. Kiểu dáng, kích thước: Theo một số nguồn tin rò rỉ, kiểu dáng của iPhone 13 không có sự khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm là iPhone 12. Riêng độ dày sẽ là 7,57 mm; nhích hơn đôi chút so với iPhone 12 (7,4mm). Camera: Camera của iPhone luôn được các iFan dành sự quan tâm đặc biệt. Theo Thông tin từ tài khoản Twitter @PineLeaks - người từng dự đoán đúng về các sản phẩm của Apple, chế độ Night Mode trên iPhone 13 sẽ có thêm khả năng tối ưu hóa hình ảnh đối với ảnh chụp bầu trời. Hay nói cách khác, iPhone 13 sẽ có thêm tính năng chụp ảnh thiên văn. Đây là loại ảnh có khả năng bắt trọn toàn bộ khung cảnh bầu trời đêm bao gồm những vì sao và mặt trăng. Theo Max Weinbach, tính năng chụp ảnh thiên văn này còn có thể được kích hoạt tự động khi người dùng hướng camera iPhone 13 lên bầu trời. Sở dĩ có khả năng này là nhờ một cảm biến đặc biệt tự động nhận diện khung cảnh trời đêm với trăng và sao; sau đó chuyển sang chế độ chụp thiên văn. Điều này sẽ giúp quá trình thao thác đơn giản hơn. Cũng có thông tin cho rằng, vì độ dày của iPhone 13 nhỉnh hơn chút xíu so với iPhone 12, nên cụm camera sau sẽ lồi hơn thế hệ trước vì nhô lên thêm gần 1mm. Vi xử lý: iPhone 13 được cho là sẽ nâng cấp chip lên A15 Bionic. Đây là một bước cải tiến so với dòng iPhone 12 sử dụng chip A14 Bionic. Được biết, đây là thế hệ chip được TSMC sản xuất trên tiến trình 5nm thay vì 5nm+ như thế hệ A14 Bionic của iPhone 12. Dung lượng pin: Dung lượng pin của iPhone 13 cũng được cho là có sự nâng cấp hơn và xuất hiện thêm chế độ sạc ngược không dây đối với các thiết bị của Apple như AirPods, Apple Watch...

Màu sắc: Theo nhiều thông tin, iPhone 13 được cho là dòng sản phẩm có 6 màu: đen, xanh, lam, tím, hồng, trắng và đỏ. Cùng với đó là các tùy chọn về bộ nhớ trong là 64GB, 128GB, 256GB và 512GB. Đáng chú ý, xu hướng màu của thế hệ iPhone 13 được nhận định là sẽ thu hẹp dần đối với các phiên bản cao cấp. Nếu ở dòng iPhone 13 mini và iPhone 13 sẽ có 6 màu, thì ở phiên bản iPhone 13 Pro và Pro Max chỉ còn 4 màu. Tương đương với đó là tùy chọn bộ nhớ trong cũng thu hẹp. Kiểu dáng, kích thước: Theo một số nguồn tin rò rỉ, kiểu dáng của iPhone 13 không có sự khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm là iPhone 12. Riêng độ dày sẽ là 7,57 mm; nhích hơn đôi chút so với iPhone 12 (7,4mm). Camera: Camera của iPhone luôn được các iFan dành sự quan tâm đặc biệt. Theo Thông tin từ tài khoản Twitter @PineLeaks - người từng dự đoán đúng về các sản phẩm của Apple, chế độ Night Mode trên iPhone 13 sẽ có thêm khả năng tối ưu hóa hình ảnh đối với ảnh chụp bầu trời. Hay nói cách khác, iPhone 13 sẽ có thêm tính năng chụp ảnh thiên văn. Đây là loại ảnh có khả năng bắt trọn toàn bộ khung cảnh bầu trời đêm bao gồm những vì sao và mặt trăng. Theo Max Weinbach, tính năng chụp ảnh thiên văn này còn có thể được kích hoạt tự động khi người dùng hướng camera iPhone 13 lên bầu trời. Sở dĩ có khả năng này là nhờ một cảm biến đặc biệt tự động nhận diện khung cảnh trời đêm với trăng và sao; sau đó chuyển sang chế độ chụp thiên văn. Điều này sẽ giúp quá trình thao thác đơn giản hơn. Cũng có thông tin cho rằng, vì độ dày của iPhone 13 nhỉnh hơn chút xíu so với iPhone 12, nên cụm camera sau sẽ lồi hơn thế hệ trước vì nhô lên thêm gần 1mm. Vi xử lý: iPhone 13 được cho là sẽ nâng cấp chip lên A15 Bionic. Đây là một bước cải tiến so với dòng iPhone 12 sử dụng chip A14 Bionic. Được biết, đây là thế hệ chip được TSMC sản xuất trên tiến trình 5nm thay vì 5nm+ như thế hệ A14 Bionic của iPhone 12. Dung lượng pin: Dung lượng pin của iPhone 13 cũng được cho là có sự nâng cấp hơn và xuất hiện thêm chế độ sạc ngược không dây đối với các thiết bị của Apple như AirPods, Apple Watch...