iPhone 13 lộ diện, fan Táo lập tức thu ví vì điều này

Mô hình thường được tạo ra cho các nhà sản xuất ốp lưng khi loạt iPhone mới sắp được phát hành, tuy nhiên nó cũng dựa vào các thông số kỹ thuật và chi tiết rò rỉ từ các đối tác sản xuất của Apple. Từ các dòng iPhone trước, mô hình giả thường chính xác nhất và là đại diện đáng tin cậy trước thềm ra mắt. Tuy nhiên vẫn có một số điều chỉnh và thay đổi thiết kế có thể xuất hiện trên sản phẩm chính thức. Theo mô hình mới nhất, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max sẽ có cụm camera lớn hơn, trong khi các cảm biến camera trên iPhone 13 và iPhone 13 mini được xếp chéo thay vì đặt dọc như thế hệ trước.Toàn bộ dòng iPhone 13 được cho là sẽ có cảm biến chính lớn hơn, và đó cũng là lý do tại sao Apple sử dụng thiết kế camera chéo. Ngoài ra, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max cũng được đồn đại sẽ có camera góc siêu rộng thế hệ mới với nhiều cải tiến và khả năng lấy nét tự động. Các mô hình giả cho thấy, iPhone 13 sẽ có khay SIM được sắp xếp lại, dịch chuyển một chút trên các kiểu máy khác và thay đổi nhỏ về vị trí của các nút âm lượng. Mặc dù chưa thể xác nhận iPhone 13 sẽ có màn hình 120Hz do đây chỉ là mô hình, tuy nhiên iPhone thế hệ mới sẽ có hệ thống Face ID nhỏ hơn, nhờ đó giảm được kích thước của phần tai thỏ ở mặt trước. Bên cạnh đó, các mẫu iPhone này cũng có thêm micro kép ở mép trên của máy. Vị trí khay SIM và cụm phím tăng giảm âm lượng trên iPhone 13 đã được "điều chỉnh lại" một chút. Cụm camera sau của iPhone 13 Pro và iPhone 13 sẽ có kích thước khác nhau. Điều này có nghĩa, khác với iPhone 12 series, ốp lưng của iPhone 13 sẽ không sử dụng được cho iPhone 13 Pro. Sau khi mô hình iPhone 13 lộ diện, nhiều iFan tỏ ra khá thất vọng vì thiết kế vẫn không có thay đổi đáng kể so với iPhone 12. Nhiều người đang kỳ vọng thế hệ máy tiếp theo nhà Apple sẽ thực sự đột phá và độc đáo. Người dùng có thể sẽ phân vân khi rút ví, xuống tiền để tậu máy nếu đây là thiết kế thật sự của iPhone 13. Ngoài những thay đổi trên, iPhone 13 dự kiến sẽ được trang bị vi xử lý A15 Bionic, sản xuất trên tiến trình 5nm+ của TSMC và tích hợp modem 5G với tốc độ nhanh hơn. Nhiều tin đồn cho biết, Apple có thể tích hợp viên pin lớn hơn vào dòng iPhone 2021 để đáp ứng các yêu cầu cao hơn về thời lượng pin của màn hình 120Hz và modem 5G mới. Theo dự kiến, Apple sẽ ra mắt dòng sản phẩm iPhone 13 vào tháng 9 năm nay. Mời các bạn xem video: iPhone 13 Trailer — Apple

