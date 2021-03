Hé lộ hình ảnh iPhone 13 không cổng vật lý đẹp “quên sầu”

Bản dựng iPhone 13 Pro của nhà thiết kế Antonio De Rosa dựa trên các thông tin rò rỉ đã khiến các iFan tròn mắt vì thiết kế đẹp không tì vết.iPhone 13 sẽ thừa hưởng thiết kế tổng thể của iPhone 12 Series với các cạnh viền được vát phẳng, tương tự thế hệ iPhone 4, 4s từng rất thành công của Apple. Ở cạnh đáy thay vì sử dụng cổng Lightning, chiếc iPhone 13 Pro này sẽ sử dụng một cổng chuyên dụng để sạc và kết nối với các thiết bị khác. Thiết kế này được lấy cảm hứng từ Smart Connector hiện chỉ mới có trên iPad, cho phép máy kết nối với được với các phụ kiện khác nhau. Phần "tai thỏ" nhỏ hơn đáng kể so với các thế hệ iPhone trước đó. Đây là thông tin đã được nhiều chuyên gia phân tích và các nguồn tin khẳng định trong thời gian gần đây. iPhone 13 có thể là chiếc điện thoại đầu tiên của Apple trang bị cả Touch ID (cảm biến vân tay) và Face ID (nhận diện khuôn mặt). Toàn bộ ống kính camera iPhone 13 sẽ được bao phủ bởi một lớp kính bảo vệ chung trong một module hình vuông. Thay đổi này sẽ làm cho iPhone mới có thể nhận biết ngay lập tức so với những dòng máy đã ra đời trước. Người dùng cũng có thể dễ dàng vệ sinh camera của thiết bị hơn, so với thế hệ iPhone trước. Trước đó, nhà thiết kế đồ họa Technizo Concept đã hợp tác với LetsGoDigital cung cấp một loạt hình ảnh và video giới thiệu iPhone 13 Pro sắp ra mắt. iPhone 13 Pro dự kiến sẽ có màn hình AMOLED cải tiến với tốc độ làm mới thích ứng lên đến 120Hz. Ngoài ra, Apple cũng được cho là sẽ bổ sung cảm biến vân tay dưới bề mặt màn hình sản phẩm. iPhone 13 Pro sẽ thừa hưởng thiết kế tổng thể của iPhone 12. Nó sẽ nhận được một khung phẳng bao quanh chu vi của thân máy, cũng như một khối vuông cho camera chính. LetsGoDigital và Technizo Concept xác nhận rằng Apple sẽ trình làng ít nhất 1 mẫu điện thoại với sự thay đổi rất quan trọng về thiết kế và cấu tạo.

