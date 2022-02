Phát sốt iPhone 13 Pro đỏ rực chào Thế vận hội Olympic Bắc Kinh

Mới đây, thương hiệu thiết kế Caviar của Nga đã cho ra mắt bộ sưu tập phiên bản Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 cho iPhone 13 Pro và Pro Max với tên gọi Olympic Hero. Bộ sưu tập gồm 2 phiên bản: Olympic Hero sử dụng hợp kim trang sức và được mạ vàng 24K trong khi phiên bản Olympic Hero Gold sử dụng vàng nguyên khối 18K. Cả hai phiên bản đều có trên iPhone 13 Pro hoặc iPhone 13 Pro Max và sử dụng chất liệu composite màu đỏ thay vì mặt lưng kính. Thiết kế cũng tích hợp biểu tượng Thế vận hội Bắc Kinh - các vòng tròn Olympic và hình minh họa dãy núi Xiaohaituo của Bắc Kinh - nơi tổ chức một số sự kiện thể thao. Phiên bản iPhone 13 Pro Olympic Hero tùy chọn bộ nhớ trong 128GB có giá khởi điểm 6,450 USD (khoảng 146 triệu). Trong khi phiên bản iPhone 13 Pro Max Gold cao cấp nhất với bộ nhớ trong 1TB sẽ có giá lên đến 27,620 USD (khoảng 625 triệu). Bộ sưu tập Olympic Hero iPhone 13 Pro chỉ có 117 điện thoại phiên bản giới hạn. Các phiên bản xa xỉ này được nhận định là hàng "hot" dành cho các fan hâm mộ thể thao nói chung và iFan đại gia. Lễ khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 đã chính thức khai mạc tối 4/2 tại Sân vận động quốc gia Tổ chim, thuộc thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). “Cùng nhau vì một tương lai chung” (Together for a Shared Future) là khẩu hiệu của Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022, diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh và các thị trấn ở vùng lân cận tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Lễ khai mạc có sự tham dự của gần 3.000 vận động viên từ 91 đoàn thể thao tranh tài ở 109 nội dung của 7 môn thi đấu. Một số môn thi đấu đã bắt đầu sớm từ ngày 2/2 và sẽ kéo dài đến 20/2. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

