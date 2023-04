Phát hiện vệ tinh lạ - hiếm trên sao Hỏa, chuyên gia lý giải sao?

Mới đây, các bức ảnh cận cảnh về vệ tinh Deimos của sao Hỏa được chụp bởi Tàu vũ trụ Amal của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã được công bố. Deimos là một trong hai vệ tinh tự nhiên của sao Hỏa, được phát hiện vào năm 1877 bởi nhà thiên văn học người Mỹ Asaph Hall. Deimos là vệ tinh nhỏ hơn so với vệ tinh kia của sao Hỏa - Phobos, có đường kính khoảng 15 km và nặng chỉ khoảng 1/10000 khối lượng của Trái đất. Deimos là vệ tinh hiếm thấy của sao Hỏa, trước đây sự chú ý luôn tập trung vào vệ tinh lớn hơn của sao Hỏa - Phobos vì nó quay quanh sao Hỏa gần hơn nhiều - chỉ cách 6000km. Deimos được đặt tên theo tên của con trai của Ares và Aphrodite trong thần thoại Hy Lạp. Tương tự như Phobos, Deimos có hình dạng không đều và bề mặt của nó rất gồ ghề, với nhiều vết nứt và khe hẹp trên bề mặt. Các nhà khoa học tin rằng Deimos được hình thành từ các vật chất thải của sao Hỏa khi hành tinh này hình thành từ đám mây bụi và khí trong không gian. Deimos được khảo sát bởi nhiều tàu vũ trụ, bao gồm cả tàu Viking và Mars Reconnaissance Orbiter của NASA. Các hình ảnh từ tàu Viking đã cho thấy rằng Deimos có một số địa hình đặc biệt, bao gồm các đồi núi và thung lũng sâu. Tuy nhiên, do kích thước nhỏ và cách xa sao Hỏa, Deimos hiện không được nghiên cứu nhiều so với các hành tinh lớn hơn. Mặc dù không được quan tâm nhiều, Deimos vẫn có vai trò quan trọng trong việc khảo sát sao Hỏa. Vị trí và quỹ đạo của Deimos đã cho phép các nhà khoa học tính toán và xác định được khối lượng và mật độ của sao Hỏa. >>>Xem thêm video: Chiêm ngưỡng những bức ảnh ấn tượng về vũ trụ trong năm 2022. Nguồn: Kienthucnet.

