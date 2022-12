Phát hiện quái vật vũ trụ siêu cấp: Vô hình trước mắt người Trái đất?

Hiện nó vẫn đang "vô hình" trước mắt người Trái Đất, nhưng sẽ không lâu - các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard & Smithsonian (CfA) khẳng định. Quái vật "siêu cấp" này được đặt tên Leo I*, ước tính có khối lượng gấp 3 triệu lần Mặt Trời, tức chỉ thua quái vật lớn nhất mà nhân loại từng đưa ra bằng chứng chắc chắn về sự tồn tại - Sagittarius A* nặng bằng 4 triệu Mặt Trời, lỗ đen trung tâm của thiên hà Milky Way (Ngân Hà) chứa Trái Đất, vốn là một thiên hà thuộc dạng khổng lồ so với các vật thể cùng loại. Theo SciTech Daily, manh mối đầu tiên về lỗ đen quái vật này lộ diện vào năm 2021, khi một nhóm nghiên cứu độc lập khác nhận thấy các ngôi sao tăng tốc khi đến gần trung tâm thiên hà lùn Leo I. Nhiều manh mối cùng kiểu về nhiều lỗ đen quái vật khác từng được đưa ra, nhưng việc khẳng định 100% sự tồn tại của nó là một chặng đường dài và khó khăn. Thách thức lớn để đem Leo I* ra khỏi huyền thoại là một thiên hà lụn thường không có đủ khí để bồi tụ đến mức "phát sáng" bằng các loại tia vũ trụ mà kính thiên văn có thể nắm bắt. Tuy nhiên nghiên cứu mới cho thấy một lượng nhỏ khối lượng mà nó tước đi từ các ngôi sao cũng cung cấp tốc độ bồi tụ cần thiết để quan sát. Bởi quanh nó là những ngôi sao khổng lồ đỏ, có gió sao mạnh và thường tự đưa một phần cơ thể chúng ra môi trường xung quanh, "dâng tận miệng" lỗ đen. Họ đã áp dụng cách tìm kiếm đó cho hai đợt quan sát từ Đài quan sát tia X Chandra và Kính viễn vọng vô tuyến Very Large ở New Mexico. Dữ liệu vẫn đang được phân tích và tạm thời các tác giả CfA chỉ có thể đưa ra mô tả sơ lược về nó, nhưng họ tin rằng trong tương lai gần sẽ gạn lọc được một bức ảnh thật sự - như những gì chúng ta đã nhìn thấy về Sagittarius A*. Theo giới chuyên gia, Sagittarius A* chỉ hấp thu một lượng nhỏ vật chất, khác với mô tả thông thường rằng hố đen là những “gã quái vật” đầy bạo lực và tham lam của vũ trụ. “Nếu Sagittarius A* là con người, có thể so sánh nó chỉ ăn một hạt gạo trong mỗi triệu năm”, theo tờ The Guardian dẫn lời chuyên gia Michael Johnson của Trung tâm Harvard-Smithsonian về Vật lý học Thiên thể. Ngược lại, M87* là một trong những hố đen lớn nhất của vũ trụ, liên tục phóng ra những luồng ánh sáng và vật chất với tốc độ vũ bão và trên diện rộng. “Sagittarius A* mang đến cho chúng ta hình ảnh của một trạng thái tiêu chuẩn hơn của các hố đen: yên lặng và thụ động”, theo ông Johnson. Sagittarius A* được giới truyền thông mô tả là “gã khổng lồ dịu dàng” ở trung tâm Dải Ngân hà của chúng ta. >>>Xem thêm video: NASA 'bắn' tiểu hành tinh để bảo vệ Trái đất (Nguồn: VTV24).

Hiện nó vẫn đang "vô hình" trước mắt người Trái Đất, nhưng sẽ không lâu - các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard & Smithsonian (CfA) khẳng định. Quái vật "siêu cấp" này được đặt tên Leo I*, ước tính có khối lượng gấp 3 triệu lần Mặt Trời, tức chỉ thua quái vật lớn nhất mà nhân loại từng đưa ra bằng chứng chắc chắn về sự tồn tại - Sagittarius A* nặng bằng 4 triệu Mặt Trời, lỗ đen trung tâm của thiên hà Milky Way (Ngân Hà) chứa Trái Đất, vốn là một thiên hà thuộc dạng khổng lồ so với các vật thể cùng loại. Theo SciTech Daily, manh mối đầu tiên về lỗ đen quái vật này lộ diện vào năm 2021, khi một nhóm nghiên cứu độc lập khác nhận thấy các ngôi sao tăng tốc khi đến gần trung tâm thiên hà lùn Leo I. Nhiều manh mối cùng kiểu về nhiều lỗ đen quái vật khác từng được đưa ra, nhưng việc khẳng định 100% sự tồn tại của nó là một chặng đường dài và khó khăn. Thách thức lớn để đem Leo I* ra khỏi huyền thoại là một thiên hà lụn thường không có đủ khí để bồi tụ đến mức "phát sáng" bằng các loại tia vũ trụ mà kính thiên văn có thể nắm bắt. Tuy nhiên nghiên cứu mới cho thấy một lượng nhỏ khối lượng mà nó tước đi từ các ngôi sao cũng cung cấp tốc độ bồi tụ cần thiết để quan sát. Bởi quanh nó là những ngôi sao khổng lồ đỏ, có gió sao mạnh và thường tự đưa một phần cơ thể chúng ra môi trường xung quanh, "dâng tận miệng" lỗ đen. Họ đã áp dụng cách tìm kiếm đó cho hai đợt quan sát từ Đài quan sát tia X Chandra và Kính viễn vọng vô tuyến Very Large ở New Mexico. Dữ liệu vẫn đang được phân tích và tạm thời các tác giả CfA chỉ có thể đưa ra mô tả sơ lược về nó, nhưng họ tin rằng trong tương lai gần sẽ gạn lọc được một bức ảnh thật sự - như những gì chúng ta đã nhìn thấy về Sagittarius A*. Theo giới chuyên gia, Sagittarius A* chỉ hấp thu một lượng nhỏ vật chất, khác với mô tả thông thường rằng hố đen là những “gã quái vật” đầy bạo lực và tham lam của vũ trụ. “Nếu Sagittarius A* là con người, có thể so sánh nó chỉ ăn một hạt gạo trong mỗi triệu năm”, theo tờ The Guardian dẫn lời chuyên gia Michael Johnson của Trung tâm Harvard-Smithsonian về Vật lý học Thiên thể. Ngược lại, M87* là một trong những hố đen lớn nhất của vũ trụ, liên tục phóng ra những luồng ánh sáng và vật chất với tốc độ vũ bão và trên diện rộng. “Sagittarius A* mang đến cho chúng ta hình ảnh của một trạng thái tiêu chuẩn hơn của các hố đen: yên lặng và thụ động”, theo ông Johnson. Sagittarius A* được giới truyền thông mô tả là “gã khổng lồ dịu dàng” ở trung tâm Dải Ngân hà của chúng ta. >>>Xem thêm video: NASA 'bắn' tiểu hành tinh để bảo vệ Trái đất (Nguồn: VTV24).