Phát hiện phiên bản tương phản của Trái đất, 1 năm chỉ dài 8 giờ

Bằng cách sử dụng dữ liệu thu thập được từ Vệ tinh Khảo sát Hành tinh Quá cảnh (TESS) của NASA, được vận hành vào tháng 4/2018, mới đây các nhà khoa học đã phát hiện ra một ngoại hành tinh có những đặc điểm vô cùng kỳ lạ là GJ 367b. Đây là một hành tinh cực nóng với nhiệt độ bề mặt có thể lên đến 1.300 - 1.500 độ C, như một phiên bản địa ngục của Trái Đất. GJ 367b là một hành tinh toàn đá, có diện tích bằng khoảng 70% Trái đất và có khối lượng bằng 55% khiến nó trở thành một trong những ngoại hành tinh nhẹ nhất được phát hiện từ trước tới nay. GJ 367b đang quay quanh một ngôi sao lùn đỏ nhỏ và mờ chỉ cách Mặt trời 31 năm ánh sáng. Để dễ hình dung, thiên hà của chúng ta rộng khoảng 100.000 năm ánh sáng. GJ 367b có quỹ đạo cực ngắn, cứ sau 8 giờ đã hoàn thành một chu kỳ quay. Do đó, nó được xếp vào loại hành tinh "có chu kỳ cực ngắn" (USP) - một loại hành tinh bí ẩn và ít được nghiên cứu. Theo nhà thiên văn học Kristine Lam từ Viện Nghiên cứu hành tinh của Trung tâm Hàng không vũ trụ Đức, mặc dù GJ 367b có kích cỡ và sao mẹ đúng như những gì chúng ta trông đợi về một ứng cử viên "Trái Đất thứ hai", nhưng khoảng cách gần đến vô lý giữa nó và sao mẹ đã phá vỡ hoàn toàn khả năng tồn tại sự sống. “Chúng tôi chỉ biết một vài hành tinh loại này, nhưng nguồn gốc của chúng hiện vẫn chưa được xác định”, Kristine WF Lam, đồng tác giả nghiên cứu, tại Viện Nghiên cứu Hành tinh của Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức (DLR), cho biết. "Bằng cách đo lường các đặc tính cơ bản của hành tinh USP, chúng ta có thể có cái nhìn sơ lược về lịch sử hình thành và tiến hóa của ngoại hành tinh này”, chuyên gia Lam nói thêm. GJ 367b có mật độ cao hơn Trái đất và bị chi phối bởi một lõi sắt, đặc tính tương tự như sao Thủy trong Hệ Mặt trời, y hệt một viên đạn sắt. Đáng chú ý, GJ 367b không phải là một hành tinh có điều kiện thuận lợi cho sự sống. Các nhà nghiên cứu cho biết, do ở gần vị trí với ngôi sao chủ nên GJ 367b bị bức xạ sao thổi bay. Ngoại hành tinh này cũng hấp thụ lượng bức xạ lớn gấp 500 lần so với lượng bức xạ mà Trái đất nhận được từ Mặt trời. Nếu GJ 367b từng có một bầu khí quyển, gần như chắc chắn khí quyển này đã bị mất tích vào không gian từ lâu. Tuy vậy, việc phát hiện ra GJ 367b vẫn đưa các nhà khoa học tiến gần hơn đến việc truy tìm Trái Đất thứ 2. Nguyên nhân là vì những hành tinh nhỏ, khó tìm, thường là những ứng cử viên phù hợp cho sự sống nhất. Từ đây, họ có thể tìm kiếm thêm trong các hệ thống hành tinh khác, trong đó bao gồm cả những hành tinh có khả năng hỗ trợ tồn tại sự sống. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

Bằng cách sử dụng dữ liệu thu thập được từ Vệ tinh Khảo sát Hành tinh Quá cảnh (TESS) của NASA, được vận hành vào tháng 4/2018, mới đây các nhà khoa học đã phát hiện ra một ngoại hành tinh có những đặc điểm vô cùng kỳ lạ là GJ 367b. Đây là một hành tinh cực nóng với nhiệt độ bề mặt có thể lên đến 1.300 - 1.500 độ C, như một phiên bản địa ngục của Trái Đất. GJ 367b là một hành tinh toàn đá, có diện tích bằng khoảng 70% Trái đất và có khối lượng bằng 55% khiến nó trở thành một trong những ngoại hành tinh nhẹ nhất được phát hiện từ trước tới nay. GJ 367b đang quay quanh một ngôi sao lùn đỏ nhỏ và mờ chỉ cách Mặt trời 31 năm ánh sáng. Để dễ hình dung, thiên hà của chúng ta rộng khoảng 100.000 năm ánh sáng. GJ 367b có quỹ đạo cực ngắn, cứ sau 8 giờ đã hoàn thành một chu kỳ quay. Do đó, nó được xếp vào loại hành tinh "có chu kỳ cực ngắn" (USP) - một loại hành tinh bí ẩn và ít được nghiên cứu. Theo nhà thiên văn học Kristine Lam từ Viện Nghiên cứu hành tinh của Trung tâm Hàng không vũ trụ Đức, mặc dù GJ 367b có kích cỡ và sao mẹ đúng như những gì chúng ta trông đợi về một ứng cử viên "Trái Đất thứ hai", nhưng khoảng cách gần đến vô lý giữa nó và sao mẹ đã phá vỡ hoàn toàn khả năng tồn tại sự sống. “Chúng tôi chỉ biết một vài hành tinh loại này, nhưng nguồn gốc của chúng hiện vẫn chưa được xác định”, Kristine WF Lam, đồng tác giả nghiên cứu, tại Viện Nghiên cứu Hành tinh của Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức (DLR), cho biết. "Bằng cách đo lường các đặc tính cơ bản của hành tinh USP, chúng ta có thể có cái nhìn sơ lược về lịch sử hình thành và tiến hóa của ngoại hành tinh này”, chuyên gia Lam nói thêm. GJ 367b có mật độ cao hơn Trái đất và bị chi phối bởi một lõi sắt, đặc tính tương tự như sao Thủy trong Hệ Mặt trời, y hệt một viên đạn sắt. Đáng chú ý, GJ 367b không phải là một hành tinh có điều kiện thuận lợi cho sự sống. Các nhà nghiên cứu cho biết, do ở gần vị trí với ngôi sao chủ nên GJ 367b bị bức xạ sao thổi bay. Ngoại hành tinh này cũng hấp thụ lượng bức xạ lớn gấp 500 lần so với lượng bức xạ mà Trái đất nhận được từ Mặt trời. Nếu GJ 367b từng có một bầu khí quyển, gần như chắc chắn khí quyển này đã bị mất tích vào không gian từ lâu. Tuy vậy, việc phát hiện ra GJ 367b vẫn đưa các nhà khoa học tiến gần hơn đến việc truy tìm Trái Đất thứ 2. Nguyên nhân là vì những hành tinh nhỏ, khó tìm, thường là những ứng cử viên phù hợp cho sự sống nhất. Từ đây, họ có thể tìm kiếm thêm trong các hệ thống hành tinh khác, trong đó bao gồm cả những hành tinh có khả năng hỗ trợ tồn tại sự sống. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.