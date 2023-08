Phát hiện “kim tự tháp” ở Nam Cực: Nghi của người ngoài hành tinh?

Nhiều người cho rằng đây có thể là công trình của một nền văn minh cổ đại, nhưng các nhà khoa học và chuyên gia địa chất lại không đồng ý với ý kiến này. (Ảnh: Google Earth) Họ cho rằng cấu trúc giống kim tự tháp này có thể là do tự nhiên hình thành, do sự hội tụ của các dòng sông băng ở trên bề mặt của ngọn núi. (Ảnh: Oddity Central) Mặc dù có nhiều nhà khoa học đã lên tiếng nhưng vẫn có nhiều người vẫn cho rằng, "kim tự tháp" ở Nam Cực này là công trình của người ngoài hành tinh để lại. (Ảnh: Oddity Central) Đây không phải là lần đầu tiên, những vật thể lạ phát hiện ở Nam Cực được cho là "tác phẩm" của người ngoài hành tinh. Vào năm 2017, một nhóm thợ săn UFO thông qua bản đồ Google Maps đã phát hiện vật thể lạ khổng lồ dài 500m có hình dáng giống một khối băng lớn tách ra ở mép Nam Cực. Những thợ săn UFO này tin rằng, vật thể lạ đó thực chất là một căn cứ của người ngoài hành tinh. Căn cứ này nằm ở tọa độ 72°43'13.53" độ vĩ Nam và 78°40'21.56" độ kinh Tây. Đến năm 2020, thợ săn người ngoài hành tinh Scott C. Waring tuyên bố phát hiện người ngoài hành tinh ở Nam Cực thông qua Google Earth. Cụ thể, ông Waring đã sử dụng Google Earth và chụp được bức ảnh về một sinh vật lạ cao khoảng 20m, bên cạnh là "cửa ra vào" cao 22m. Tên blog ET Database và UFO Sightings Daily, ông Waring tuyên bố sinh vật lạ đó chính là người ngoài hành tinh. Sinh vật này đang đứng trước lối vào căn cứ bí mật. Năm 2021, nhờ Google Earth, một thợ săn UFO tuyên bố đã phát hiện một cấu trúc bất thường bí ẩn với một loạt các đường thẳng nối vuông góc với nhau cách bờ biển Nam Cực 180 km. Cấu trúc kỳ lạ này nằm ở tọa độ: 63°59'56.79"S 118°43'44.48"E. Nó được thợ săn UFO mô tả nằm dưới nước. Từ đây, một số người cho rằng, người ngoài hành tinh có thể đã xây dựng căn cứ bí mật ở Nam Cực nhưng theo thời gian công trình này đã bị chìm xuống dưới nước. >>>Xem thêm video: “Đau mắt” với kiến trúc tòa nhà hình kim tự tháp.

