Phát hiện khúc gỗ lạ, định đem đốt nào ngờ là 'báu vật'

Một ông lão ở Trung Quốc tình cờ nhặt được khúc gỗ hình thù kỳ dị, tưởng chừng như tổ chim mục nát, nhưng con trai ông phát hiện đó là " nốt thông " quý giá. (Ảnh: DNVN) "Nốt thông" thường là dị tật của cây thông, hình thành do cây bị thương bởi ngoại lực như sét đánh, bệnh tật hoặc côn trùng gây hại. (Ảnh: DNVN) Khúc gỗ này có giá trị lớn vì "nốt thông" càng to thì càng quý hiếm, có tác dụng như nhựa thông, có thể dùng làm thuốc chữa bệnh, xua đuổi muỗi, và mang lại mùi thơm dễ chịu. (Ảnh: DNVN) Gỗ thông có thớ gỗ thẳng, màu đẹp, bền, nhẹ và chắc chắn, rất được ưa chuộng trên thị trường.(Ảnh: Việt Mỹ Wood) Cây thông ưa sáng, chịu hạn tốt, và phát triển tốt nhất ở những nơi có khí hậu lạnh, ẩm. (Ảnh: Earth.com) Cây thông cũng được sử dụng rộng rãi trong nền y học cổ truyền của nhiều nước. Các lương y Ấn Độ dùng dầu thông làm thuốc long đờm, trị viêm phế quản mạn tính, đau bụng do đầy hơi, chảy máu nhẹ ở chân răng và mũi. (Ảnh: Britannica) Tại Nhật Bản, cao quả thông được sử dụng để điều trị các u ở dạ dày và bệnh bạch cầu.(Ảnh: Naturally Wood) Ở Việt Nam, cây thông thường được trồng ở các vùng núi cao như Đà Lạt, vùng tây bắc, và cao nguyên Lang Biang.(Ảnh: VietPower)