Phát hiện hành tinh mới to gần bằng Trái Đất chứa sự sống

Trong một bước tiến quan trọng của ngành thiên văn học, các nhà khoa học đã phát hiện ra hành tinh Gliese 12b, một ứng cử viên sáng giá cho khả năng hỗ trợ sự sống ngoài Trái Đất. Hành tinh này xoay quanh một sao lùn đỏ trong chòm sao Song Ngư, cách hệ Mặt Trời khoảng 40 năm ánh sáng. Gliese 12b có kích thước tương đương hoặc nhỏ hơn Trái Đất, với nhiệt độ bề mặt ước tính khoảng 42 độ C23. Điều này cho phép nước tồn tại ở dạng lỏng trên bề mặt, một yếu tố quan trọng để duy trì sự sống. Ngôi sao mẹ của Gliese 12b, Gliese 12, có kích thước bằng khoảng 27% và nhiệt độ tỏa ra bằng khoảng 60% so với Mặt Trời. Với chu kỳ quỹ đạo chỉ 12,8 ngày, Gliese 12b nhận được năng lượng từ ngôi sao mẹ nhiều hơn 1,6 lần so với Trái Đất nhận từ Mặt Trời. Tuy nhiên, bầu khí quyển của hành tinh này có thể giúp điều hòa nhiệt độ bề mặt, tạo ra các vùng ôn đới thích hợp cho sự sống. Giáo sư Masayuki Kuzuhara từ Trung tâm Sinh học Vũ trụ ở Tokyo, Nhật Bản, cho biết: "Chúng tôi đã tìm được một thế giới khác ở gần chúng ta nhất, với kích thước gần bằng Trái Đất và nhiệt độ ôn hòa nhất từ trước tới nay". Đây là một khám phá quan trọng, mở ra hy vọng mới cho việc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh. Dù Gliese 12b có tiềm năng hỗ trợ sự sống, việc di chuyển đến hành tinh này vẫn là một thách thức lớn do khoảng cách xa xôi. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ và khoa học, việc nghiên cứu và quan sát Gliese 12b sẽ tiếp tục mang lại những thông tin quý giá về khả năng tồn tại sự sống ngoài Trái Đất. Khám phá về Gliese 12b không chỉ mở ra một chương mới trong việc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh mà còn thúc đẩy sự phát triển của khoa học và công nghệ, mang lại hy vọng cho tương lai của nhân loại.

