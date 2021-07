Phát hiện cá đeo nhẫn vàng và sự thật đáng buồn phía sau

Một số loài cá thường được tìm thấy đeo vòng cổ nhưng chủ yếu những chiếc vòng được làm bằng nhựa từ chai nước trái cây hoặc sữa. Đây là lần hiếm hoi phát hiện được cá đeo nhẫn vàng. Cá đối thường rúc đầu vào cát để tìm thức ăn khiến chiếc nhẫn hoặc dây buộc tóc rơi xuống biển "trói" nó lại. Và thật tình cờ, đây chính chiếc nhẫn cưới của một người đàn ông bị rơi xuống biển Norfolk vào đầu năm nay đã được đăng tải trên báo địa phương. Rác thải của con người rơi xuống biển đều mang đến nguy cơ cướp đi sinh mạng của hàng triệu sinh vật biển. Trong ảnh là chú cá mắc kẹt trong bao tay nhựa, không thể kiếm ăn và ở trong tình trạng không lối thoát. Chú cá ngựa cuốn lấy bông ngoáy tai khi "thong dong" trên biển ở ngoài khơi đảo Sumbawa, Indonesia. Chú hải cẩu bị thắt cổ do rác nhựa và vụn lưới đánh cá trông rất thương tâm. Hình ảnh về chú cá tội nghiệp này được ghi lại tại biển Caribean. Chỉ một sợi dây cao su bị vứt bừa bãi ra tự nhiên cũng có thể gây ra những tác hại không ngờ cho các loài động vật Chú hải cẩu này chết dần trong tuyệt vọng do bị một sợi dây vô tình quấn vào cổ Chú hải cẩu này thì bị túi nilon cuốn quanh cổ. Chú hải cẩu đã sắp nghẹt thở vì bị rác thải quấn quanh cổ nếu không được cứu kịp thời. Một sợi lưới đánh cá mắc vào cổ con hải cẩu. Do bị siết chặt nên cổ của nó bị thương nặng. Con hải cẩu bị ca nhựa dính chặt vào phần miệng. May mắn là nó đã được giải phóng nếu không sẽ phải chết vì đói. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

