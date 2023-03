Nuôi con này làm thú cưng, 6 năm sau nhận ra là... động vật hiếm

Vào ngày 14/3, cán bộ Chi cục Kiểm Lâm TP.HCM đến nhà bà Bùi Thị Bên (phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức) tiếp nhận 2 cá thể khỉ quý hiếm do gia đình tự nguyện giao nộp. Hai cá thể khỉ được gia đình bà Bên giao nộp gồm: một con khỉ đực đuôi lợn và một con khỉ cái đuôi dài. Hai cá thể khỉ này lần lượt được gia đình nuôi làm thú cưng trong 4 năm và 6 năm. “Đến giờ khỉ đã trưởng thành rồi. Tôi bàn giao cho kiểm lâm để gửi vào rừng nhằm bảo tồn, sinh sản”, bà Bên nói lý do bàn giao cho 2 cá thể khỉ quý hiếm cho lực lượng kiểm lâm. Lực lượng kiểm lâm đã gây mê con khỉ đực đuôi lợn và đưa con khỉ cái đuôi dài về Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi để chăm sóc trước khi thả về tự nhiên.Khỉ đuôi lợn và khỉ đuôi dài là 2 loài khỉ quý hiếm ở Việt Nam. Chúng đều thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm và thuộc Phụ lục II CITES – Hạn chế khai thác, buôn bán quốc tế vì mục đích thương mại. Cụ thể, khỉ đuôi lợn (tên khoa học Macaca leonina) là động vật nguy cấp quý hiếm, xếp trong nhóm IIB, Nghị định 06/2019/NĐ-CP và Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Khỉ đuôi lợn là một trong những loài lớn nhất trong họ nhà khỉ; thường sống ở Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia... Chúng có đặc điểm nổi bật là lông hai bên má dài, rậm, màu hung sáng phủ gần kín tai tạo thành đĩa mặt. Khỉ đuôi dài (tên khoa học: Macaca facsicularis), có tên trong Phụ lục II Cites; Sách đỏ Việt Nam (2007) ở mức độ LR (Hiếm) và thuộc Phụ lục IIB/10 của Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Loài khỉ đuôi dài nổi bật với chiều dài đuôi có thể đạt mức tối đa là 65 cm. Chiều dài vượt hẳn chiều dài cơ thể (tối đa là 55cm). Loài khỉ này rất thích uống nhiều nước và ăn cua nên còn gọi là khỉ ăn cua. Trong những năm gần đây, hàng chục cá thể khỉ đuôi lợn và khỉ đuôi dài được người dân tự nguyện giao nộp cho các Hạt Kiểm lâm ở một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Chúng được chăm sóc, ổn định sức khỏe trước khi thả về môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, số lượng khỉ đuôi lợn và khỉ đuôi dài suy giảm trong những năm qua do thu hẹp môi trường sống, biến đổi khí hậu và các hoạt động săn bắn, buôn bán trái phép. Mời độc giả xem video: Độc, lạ tiệc buffet dành cho khỉ. Nguồn: THĐT1.

