Nóng: Tìm thấy “hành tinh của người khổng lồ”, khác hoàn toàn Trái đất

Các nhà khoa học đến từ Đại học Stockholm cho biết, họ đã phát hiện một hành tinh khổng lồ đặt tên là “b Centauri (AB)b” hoặc “b Centauri b'', nằm trong hệ sao đôi mang tên b Centauri. Việc phát hiện ra hành tinh khổng lồ đã thách thức hiểu biết trước đây của các nhà thiên văn học. Hai "Mặt Trời" trong hệ sao này vô cùng khổng lồ, có tổng khối lượng gấp 10 lần Mặt Trời - một ngôi sao vốn đã thuộc hàng to lớn trong vũ trụ. Hai ngôi sao quay gần nhau đến nỗi ban đầu bị lầm tưởng là một. b Centauri b có khối lượng gấp 10,9 lần khối lượng của Sao Mộc, tức 3.466 lần Trái Đất. Nó quay cách cặp sao mẹ tới 566 đơn vị thiên văn (1 đơn vị thiên văn bằng khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất). Vì vậy cho dù ở rất xa nhưng vì ngôi sao mẹ quá sáng và hành tinh cũng rất to, nên nó đã đủ rõ ràng để các nhà khoa học chụp được. Theo tác giả nghiên cứu, các ngôi sao loại B thường được coi là môi trường khá nguy hiểm và có sức tàn phá, vì vậy người ta tin rằng rất khó để hình thành các hành tinh lớn xung quanh chúng. Nhưng sự hình thành và tồn tại của hành tinh b Centauri b lại chứng tỏ điều ngược lại rằng các hành tinh có thể cư trú trong các hệ sao khổng lồ hơn nhiều so với những hiểu biết trước đó. “Một thế giới ngoài hành tinh trong một môi trường hoàn toàn khác với những gì chúng ta trải nghiệm ở đây trên Trái đất và trong Hệ Mặt trời”, đồng tác giả Gayathri Viswanath cho biết. "Đó là một môi trường khắc nghiệt, bị chị phối bởi một bức xạ cực lớn, nơi mọi thứ đều có quy mô khổng lồ. Các ngôi sao lớn hơn, hành tinh lớn hơn, khoảng cách lớn hơn”, ông cho biết thêm. Quỹ đạo của hành tinh b Centauri b là một trong những quỹ đạo rộng nhất chưa được khám phá, lớn hơn 100 lần so với khoảng cách giữa sao Mộc và Mặt trời. Theo nhận định của giới khoa học, khoảng cách lớn so với cặp sao trung tâm có thể là chìa khóa cho sự tồn tại của hành tinh này. Chính khoảng cách xa khủng khiếp với cặp sao mẹ đã giúp hành tinh khổng lồ không bị bốc hơi bởi bức xạ khủng khiếp từ những "người mẹ" vĩ đại và hung dữ. Trước đây, giới thiên văn cho rằng tất cả các hành tinh hình thành theo mô hình bồi tụ lõi. Nhưng siêu hành tinh vừa được phát hiện nằm quá xa sao mẹ để có thể hình thành theo mô hình trên. Các nhà khoa học cũng tiết lộ, họ đang mở rộng cuộc khảo sát mang tên BEAST để kiểm tra 85 ngôi sao có kích thước lớn tương tự. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

