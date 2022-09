Nóng: Phát hiện loạt siêu Trái đất dễ sống hơn cả địa cầu

Siêu Trái Đất là những hành tinh có khối lượng lớn hơn Trái Đất nhưng nhỏ hơn các hành tinh băng khổng lồ như Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương. Mùa hè năm 2022, nhóm nghiên cứu làm việc với Vệ tinh khảo sát ngoại hành tinh bằng phương pháp quá cảnh (TESS) của NASA đã phát hiện thấy một số hành tinh đặc biệt thú vị khi mà quỹ đạo của chúng nằm trong vùng sống được của sao chủ. Một hành tinh kích thước lớn hơn Trái Đất 30% và chu kỳ quỹ đạo chưa tới 3 ngày. Hành tinh kia thì lớn hơn Trái Đất 70% và có thể chứa một đại dương sâu thẳm trong đó. Hai ngoại hành tinh này là 2 siêu Trái Đất. Các nghiên cứu cho thấy rằng khả năng cao nhất mà các nhà thiên văn có thể tìm thấy sự sống trên một hành tinh khác là ở một siêu Trái Đất tương tự như những hành tinh được tìm thấy gần đây. Các nhà thiên văn ước tính rằng chỉ trong thiên hà Milky Way sẽ có hàng chục tỷ siêu Trái Đất quỹ đạo nằm trong vùng sống được của sao chủ - nơi mà nước có thể tồn tại ở dạng lỏng trên bề mặt. Vì tất cả sự sống trên Trái Đất đều cần tới nước nên nước được cho là yếu tố rất quan trọng đối với sự sống. Dựa trên các dự đoán hiện tại thì khoảng 1/3 số ngoại hành tinh là các siêu Trái Đất. Điều này khiến chúng trở thành loại ngoại hành tinh phổ biến nhất trong Milky Way. Siêu Trái Đất gần nhất chỉ cách Trái Đất 6 năm ánh sáng. Một lý do khác khiến cho các siêu Trái Đất trở thành mục tiêu lý tưởng trong việc tìm kiếm sự sống là chúng dễ phát hiện và dễ nghiên cứu hơn nhiều so với các hành tinh có kích thước bằng Trái Đất. Các nhà nghiên cứu đề xuất một danh sách các thuộc tính mà nếu một hành tinh sở hữu thì sẽ rất có tiềm năng cho sự sống phát triển. Các hành tinh kích thước lớn hơn có khả năng diễn ra hoạt động địa chất nhiều hơn - một đặc điểm mà các nhà khoa học cho rằng sẽ thúc đẩy quá trình tiến hóa sinh học. Vì vậy, hành tinh dễ xuất hiện sự sống nhất sẽ là hành tinh có khối lượng gần gấp đôi Trái Đất và có thể tích lớn hơn Trái Đất từ 20-30%. Ngoài ra, nó cũng phải có các đại dương đủ nông để ánh sáng có thể kích thích sự sống của các sinh vật ở tận đáy biển và nhiệt độ trung bình là 77 độ F (25 độ C). Nó cũng sẽ cần có bầu khí quyển dày hơn Trái Đất - thứ hoạt động như một tấm chắn cách nhiệt. Cuối cùng, một hành tinh như vậy sẽ chuyển động quanh một ngôi sao già hơn Mặt Trời để cho sự sống có thời gian lâu hơn phát triển và hành tinh này sẽ cần có một từ trường mạnh để chống lại bức xạ vũ trụ. Cho tới nay, các nhà thiên văn tìm thấy hơn 20 ngoại hành tinh là những siêu Trái Đất về mặt lý thuyết có sự sống phát triển hơn nhiều so với Trái Đất, nếu không muốn nói là tốt nhất trong tất cả các thế giới hiện có. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

