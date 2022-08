Nóng: Phát hiện “căn cứ” ngoài hành tinh hoàn hảo cho sự sống!

Các nhà khoa học đã sử dụng máy ảnh nhiệt Thử nghiệm bức xạ Mặt trăng Diviner của tàu LRO để thử và đo nhiệt độ bên trong một " hố trăng" ở vùng gọi là Mare Tranquillitatis của Mặt trăng. Kết quả thu được cho thấy những "hố trăng" này có nhiệt độ vô cùng ôn hoà, chỉ khoảng 17 độ C - phù hợp để con người trú ngụ. Chúng cũng có thể cung cấp sự bảo vệ chống lại các thiên thạch nhỏ và thậm chí cả bức xạ có hại đến từ Mặt Trời. Vì Mặt trăng không phải là nơi lý tưởng cho sự sống, bề mặt nó là một hoang mạc lỗ chỗ và khô cằn hơn bất cứ nơi nào trên Trái Đất. Bên cạnh đó nó còn được bao phủ bởi một lớp bụi bám dính và sắc nhọn. Nếu sinh sống trên Mặt trăng, con người còn phải đối mặt với bức xạ cực mạnh, những trận mưa vi thiên thạch và nhiệt độ dao động từ 127 độ C vào ban ngày đến -173 độ C vào ban đêm. Sử dụng các mô hình máy tính để phân tích các đặc tính nhiệt của đá theo thời gian, các nhà nghiên cứu đánh giá rằng phần hội tụ ánh nắng Mặt Trời của các "hố trăng" có thể giữ nhiệt lên tới 300 độ C. Tuy nhiên, trong những bóng râm gần đó, hơi ấm bị mắc kẹt có thể làm tăng nhiệt độ lạnh cóng đến một thứ gì đó ôn hòa hơn một chút và giữ nó ở đó ngay cả sau khi Mặt Trời lặn. Câu hỏi tiếp theo là liệu những khu vực đó có đủ cho con người sống và tụ tập hay không. Vài năm trước, Tàu quỹ đạo Trinh sát Mặt trăng (LRO) của NASA đã phát hiện nơi ẩn náu đầy hứa hẹn cho các nhà thám hiểm Mặt trăng tương lai. Đó là những hố sâu trên bề mặt, có vẻ dẫn xuống các hang động và hang dung nham. Chúng có thể đủ lớn để chứa toàn bộ thành phố, thậm chí dùng làm nơi bảo tồn các mẫu động thực vật giống như tàu Noah. Những hang này sẽ là nơi trú ẩn tự nhiên khỏi bức xạ và vi thiên thạch. Mỗi ngày và mỗi đêm trên Mặt trăng kéo dài khoảng 15 ngày trên Trái Đất, với nhiệt độ thay đổi từ khoảng 127 độ C vào ban ngày đến khoảng âm 173 độ C vào ban đêm. Cả con người và thiết bị sẽ cần được bảo vệ khỏi những điều kiện nhiệt độ cực đoan đó trong các dự án nghiên cứu Mặt trăng dài hạn, đây sẽ là một thách thức khá lớn về mặt kỹ thuật. Do đó tìm ra một nơi trú ẩn an toàn là bước vô cùng quan trọng cho con người trong tương lai. Những"hố trăng" này có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa con người trở lại Mặt trăng, sớm nhất vào năm 2024 theo kế hoạch của NASA. "Biết rằng "hố trăng" tạo ra một môi trường nhiệt ổn định giúp chúng tôi vẽ nên bức tranh về những đặc điểm Mặt trăng độc đáo này và viễn cảnh một ngày nào đó sẽ khám phá chúng", nhà địa chất hành tinh Noah Petro từ Trung tâm Chuyến bay Vũ trụ Goddard của NASA ở Maryland cho biết. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

