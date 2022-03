Nóng: Phát hiện bằng chứng Kim tự tháp do người ngoài hành tinh xây?

Tại miền nam Ai Cập người ta đã tìm được một loạt những đồ vật rất kỳ lạ, trong đó có những đồng tiền cổ có in hình người ngoài hành tinh. Nhiều người tin rằng đây là bằng chứng không thể chối cãi về sự tồn tại của những sinh vật ngoài trái đất! Cụ thể, trong các di tích văn hóa ở Ai Cập đã khai quật được một số đồng tiền cổ. Khi lần đầu tiên nhìn thấy những đồng tiền này, các nhà khảo cổ học đã vô cùng sửng sốt vì trên đó được chạm khắc hình phi thuyền. Cho đến nay không ai có thể giải thích được những đồng tiền đến từ đâu. Điều này khiến một nhóm những người đam mê khoa học tin rằng đây là bằng chứng xác thực cho thấy người ngoài hành tinh đã ở lại Trái đất. Đồng thời họ cũng cho rằng các kim tự tháp của Ai Cập cổ đại là do người ngoài hành tinh xây dựng. Theo những sử liệu đã được tìm thấy thì kim tự tháp là một công trình vĩ đại mà người cổ đại đã xây dựng nên. Chúng ẩn chứa trí tuệ và nền văn minh từ hàng nghìn năm trước đây. Tuy nhiên, xét cho cùng, vẫn còn rất nhiều bí ẩn chưa thể giải mã trong các kim tự tháp của Ai Cập cổ đại. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, đánh giá của nhóm những người đam mê khoa học này chỉ dựa trên các hoa văn trên những đồng tiền cổ khai quật được là quá chủ quan. Các nhà khảo cổ học tin rằng không thể phủ nhận những hình ảnh trên đồng tiền cổ này trùng khớp với miêu tả về phi thuyền bí ẩn của người ngoài hành tinh. Nhưng điều này chưa đủ để làm bằng chứng chứng minh rằng thực tế là người ngoài hành tinh đã đến thăm Trái đất trước đây và xây dựng các kim tự tháp. Từ việc phân tích những đồng tiền cổ này chúng ta chỉ có thể thấy rằng hàng ngàn năm trước, các bộ lạc văn minh ở Ai Cập cổ đại có thể đã sử dụng đồng xu. Một số nhận định cho rằng mô hình tàu vũ trụ được mô tả ở đây chỉ là một loại vật nuôi hoặc thể hiện khao khát của con người. Điều này tương tự với cách người cổ đại miêu tả hình ảnh con người bay lên không trung được ghi dấu ở những bức tranh trên tường của cung điện. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ tổng thể của Ai Cập cổ đại, không thể loại trừ đây là công trình do người ngoài hành tinh để lại trên Trái đất. Mời các bạn xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV

