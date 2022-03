Nóng: Phát hiện 97 “hệ Mặt Trời” sơ sinh ở vườn ươm sao màu mỡ

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Patrich Sheehan từ Đại học Northwestern và Đài quan sát thiên văn vô tuyến Quốc gia Mỹ đã sử dụng hai hệ thống đài quan sát thiên văn VLA và ALMA để nhìn thẳng vào đám mây phân tử Orion. Đám mây phân tử Orion, cách Trái Đất 1.400 năm ánh sáng, thuộc chòm sao Orion (Lạp Hộ), là một trong các "vườn ươm sao" màu mỡ nhất vũ trụ. Các nhà khoa học đã quan sát được cấu trúc của đám mây phân tử dày đặc khí bụi này đã giúp hình thành những đĩa lớn khi vật chất trong đám mây sụp đổ, chứ không sụp đổ thẳng lên ngôi sao đang hình thành ở trung tâm đĩa. Đĩa này sẽ bồi tụ ngôi sao dần dần theo thời gian và chính nó có thể trở thành một đĩa tiền hành tinh trong tương lai và giúp ngôi sao thành kẻ không đơn độc, mà sẽ là trung tâm của một "hệ mặt trời" mới. Tổng cộng tới 97 "hệ mặt trời" sơ sinh được VLA và ALMA bắt được tín hiệu. Một số ngôi sao trong số 97 vật thể vừa được xác định có thể đang trưởng thành đáng kinh ngạc. Các nhà thiên văn đã quan sát được khoảng trống trong các đĩa tiền hành tinh có tuổi đời mới chỉ 100.000 năm. Thông thường những thế giới như hệ Mặt Trời của chúng ta mất tới 1 triệu năm để đĩa tiền hành tinh trông gọn gàng lại và xuất hiện khoảng trống - khởi đầu cho việc xuất hiện hành tinh. Một số vật thể có hình dạng khá bất thường mà các nhà khoa học tin rằng do chúng mới ra đời nên hệ thống đĩa tiền hành tinh vẫn chưa thành hình hoàn toàn. VLA và ALMA là hai hệ thống đài quan sát thiên văn Karl G. Jansky Very Large Array (VLA, đặt tại New Mexico) và Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA, đặt tại sa mạc Atacama của Chile). Chòm sao Orion có hình dạng giống như đồng hồ cát, đại diện cho thân người của chàng thợ săn Orion trong thần thoại Hy Lạp, cùng với chiếc Thắt lưng Orion và Thanh gươm Orion nổi tiếng. Những ngôi sao sáng nhất của chòm sao này là Rigel và Betelgeuse, vinh dự nằm trong số 10 ngôi sao sáng nhất bầu trời. Cả hai đều là những sao siêu khổng lồ và nằm trong số những ngôi sao có cấp sao biểu kiến I cách xa Trái Đất nhất. Orion là một trong những chòm sao dễ nhận biết nhất, liên quan đến hai trận mưa sao băng là Orionid và Chi Orionid. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

