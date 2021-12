Nóng: NASA tuyển chuyên gia tâm linh để giao tiếp với người ngoài hành tinh

24 linh mục và nhà sư từ các tôn giáo khác nhau trên thế giới sẽ được chuẩn bị theo một chương trình của NASA nếu nhân loại phát hiện dấu hiệu của sự sống ngoài Trái đất. Trong số đó có Andrew Davison - một giáo sĩ và nhà thần thoại học người Anh tại Đại học Cambridge, người cũng có bằng tiến sĩ hóa sinh tại Đại học Oxford, một trong những chuyên gia tâm linh được NASA liên hệ. Lý do khiến NASA tích cực nhờ đến sự giúp đỡ của các chuyên gia tâm linh là vì những tiến bộ trong nỗ lực của nhân loại trong việc tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất đang đạt được những cột mốc mới. Tuy nhiên, những tiến bộ của khoa học dường như là chưa đủ để giúp con người có thể giao tiếp và hiểu một cách trọn vẹn những thông điệp, được cụ thể hóa dưới dạng hình ảnh, hay âm thanh mà chúng ta thu được từ bên ngoài Trái Đất. Gần đây, kính thiên văn James Webb đã được phóng thành công. Không chỉ vậy, tàu thăm dò Rosiland Franklin của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, sẽ cất cánh vào năm 2022. Kính thiên văn James Webb được cho là được tối ưu hóa để quan sát vũ trụ dưới ánh sáng hồng ngoại (IR), bước sóng dài mà con người có thể cảm nhận được như nhiệt. Trong khi đó, tàu Rosiland Franklin sẽ trực tiếp khoan sâu vào bề mặt sao Hỏa để tìm kiếm các vi khuẩn hóa thạch, trong nỗ lực trực tiếp nhằm phát hiện dấu vết của sự sống ngoài hành tinh. Cách đây không lâu, dấu hiệu của sự sống cũng đã được phát hiện trên một hành tinh khác, bầu khí quyển của sao Kim. Đây là những gì các nhà khoa học tìm thấy ammonia - có thể được tạo ra bởi các sinh vật sống. Sao Kim có nhiệt độ bề mặt trung bình lên tới 462 độ C, là hành tinh nóng nhất trong Hệ Mặt trời, không phù hợp cho sự sống. Các dạng sống nếu có trên sao Kim, chỉ có thể là dạng vi khuẩn tồn tại trong các đám mây. “Ammonia lẽ ra không thể có ở sao Kim, không hề phù hợp với môi trường xung quanh, chỉ có thể do dạng sống nào đó tạo ra”, đồng tác giả nghiên cứu, giáo sư Sara Seager, nói. Trên Trái đất có những dạng sống sản sinh ammonia để trung hòa các môi trường sống đầy thách thức, ví dụ như môi trường acid. “Chúng ta biết rằng sự sống có thể phát triển trong môi trường acid trên Trái đất. Nhưng các đám mây ở sao Kim còn có nồng độ acid lớn hơn nhiều. Nếu có thứ gì đó tạo ra ammonia, điều này có thể giúp giảm bớt nồng độ acid để dễ sinh tồn hơn”, đồng tác giả của nghiên cứu, tiến sĩ William Bains, nói. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

