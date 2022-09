Nóng: Gặp lỗi lạ, iPhone 14 bị người dùng than phiền

Theo 9to5mac, một số người dùng iPhone 14 Pro hoặc Pro Max đang gặp một vấn đề kỳ lạ liên quan đến cụm camera. Cụ thể, đây có thể là lỗi chuyển động ống kính không thể kiểm soát. Nhiều người cho biết, khi họ mở máy ảnh trên Snapchat, TikTok và Instagram gặp phải những lỗi kỳ lạ như máy ảnh của họ bị rung và thậm chí phát ra tiếng ồn khi chụp ảnh hoặc quay video trên ứng dụng của bên thứ ba. Có vẻ như các ứng dụng của bên thứ ba chưa được chuẩn bị tốt để dùng với cụm camera mới của iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Trên các diễn đàn, mạng xã hội phổ biến như Reddit và Twitter, nhiều người tỏ ra bức xúc khi vừa mua một thiết bị đắt tiền từ Apple đã gặp ngay sự cố camera. Để chứng minh, YouTuber Luke Miani đã đăng một video lên Twitter cho thấy camera trên chiếc iPhone 14 Pro Max của anh ấy rung lên khi sử dụng Snapchat, khiến bức ảnh bị mờ hoàn toàn. Thậm chí, còn có tiếng vo ve hoặc lạch cạch phát ra từ ống kính của chiếc điện thoại. "Tôi gặp phải tình trạng camera rung một cách không kiểm soát mỗi lần mở Snapchat hoặc bật máy ảnh bằng Instagram. Tuy nhiên, khi chụp ảnh bình thường thì không gặp bất kỳ sự cố gì", một người dung Reddit chia sẻ. Hiện tại, lỗi này vẫn không xảy ra trên ứng dụng Máy ảnh của iPhone, có nghĩa là vấn đề xảy ra liên quan đến các phần mềm ứng dụng của bên thứ ba chứ không phải do phần cứng của Apple. Theo dự đoán của 9to5mac, khả năng cao đây chỉ là một sự cố phần mềm. Có thể các ứng dụng của bên thứ ba chưa chuẩn bị kỹ cho những thay đổi của camera trên iPhone 14 Pro, đặc biệt là vấn đề liên quan đến ổn định hình ảnh quang học. Đó là nguồn gốc của âm thanh khó chịu khi sử dụng. Trước đó, Apple đã bắt tay vào giải quyết một lỗi nghiêm trọng khiến iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max bị treo máy khi người dùng chuyển dữ liệu của họ từ iPhone cũ sang. Trong thông tin nội bộ đó, Táo khuyết cho biết họ đã "ghi nhận tình trạng và đang nghiên cứu đưa ra hướng xử lý". Apple còn nói thêm rằng người dùng sẽ gặp lỗi treo máy này khi khôi phục dữ liệu từ iCloud hoặc dùng phương thức Quick Start. Công ty đưa ra cách giải quyết "chữa cháy" là người dùng hãy thực hiện force restart nếu thiết bị treo quá 5 phút. iPhone 14 Pro cũng đang gặp lỗi liên quan tới kích hoạt thiết bị, nên người dùng nếu đã nhận được điện thoại thì nên cài đặt iOS 16.0.1 mới nhất. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

