Nông dân Thanh Hóa bắt được con rùa vàng rực: Loài nguy cấp

Ngày 7/10, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Pù Hu (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc do ông Cứ A Lộng (xã Trung Lý, huyện Mường Lát) bắt được khi đi làm rẫy và tự nguyện giao nộp. Ảnh: Dân Trí. Theo Sách đỏ Việt Nam năm 2010, rùa hộp trán vàng miền Bắc có tên khoa học là Cuora galbinifrons, thuộc họ Rùa đầm (Emydidae), là loài nằm trong diện Nguy cấp. Ảnh: Pinterest. Đặc điểm nhận dạng của loài rùa này là các cá thể trưởng thành có kích cỡ trung bình, chiều dài mai khoảng 280 mm. Mai cao, gồ hẳn lên, màu nâu hoặc màu hạt dẻ, chính giữa lưng có một vệt dài, mảnh, màu vàng. Ảnh: Turtle Survival Alliance. Yếm gồm hai mảnh cử động được, nửa yếm phía trước có thể khép kín lại được khi đầu thụt vào trong mai. Hai tấm vảy hậu môn của yếm gắn liền làm một. Ảnh: Asian Turtle Program. Về sinh học, sinh thái, rùa hộp trán vàng miền Bắc sống ở những nơi ẩm ướt, có các bụi rậm trong rừng cây gỗ ở vùng trung du và vùng núi. Ảnh: Turtle Sanctuary Conservation Center. Chúng ăn chủ yếu động vật (giun đất, cá, thịt) và cả thực vật (hoa quả, chuối). Khi nuôi trong khu vực cứu hộ động vật chúng thích ăn chuối chín và các loại rau. Ảnh: Pinterest. Loài rùa này đẻ trứng vào tháng 6. Trước khi đẻ rùa mẹ có tập tính bới đất để vùi trứng. Ảnh: Pinterest. Ở Việt Nam, rùa hộp trán vàng miền Bắc được ghi nhận từ các tỉnh miền núi phía Bắc cho đến Quảng Trị. Trên thế giới, chúng phân bố ở Lào và đảo Hải Nam của Trung Quốc. Ảnh: Nature in Stock. Ngoài rùa hộp trán vàng miền Bắc, Việt Nam còn là nơi sinh sống của hai loài rùa hộp trán vàng khác là rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti) và rùa hộp trán vàng miền Nam (Cuora picturata). Ảnh: Joel Sartore. Hiện nay, số lượng rùa hộp trán vàng ở Việt Nam đang bị giảm sút mạnh do bị săn bắt bừa bãi và sinh cảnh sống của chúng bị tàn phá. Tại một số nơi phân bố chúng đã bị tuyệt diệt. Ảnh: The Reptile Database. Luật pháp Việt Nam nghiêm cấm săn bắt, buôn bán rùa hộp trán vàng. Cần tổ chức nhân nuôi ở các khu bảo tồn nhằm nhân giống để thả vào môi trường tự nhiên và giữ lại nguồn gene. Ảnh: Reddid. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.

