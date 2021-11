Nóng: Chuyên gia NASA tuyên bố tìm thấy dấu hiệu sự sống trên sao Hỏa

Nhà khoa học NASA Gilbert V. Levin đã giám sát một thí nghiệm trên tàu thăm dò sao Hỏa Viking của NASA 45 năm trước. Thí nghiệm mang tên "The Labelled Release" được thiết kế để phát hiện bất kỳ loại khí nào mà vi sinh vật trên sao Hỏa "thở ra". Levin viết: "Vào ngày 30/7/1976, cuộc thử nghiệm LR đã gửi về kết quả ban đầu từ sao Hỏa. Thật ngạc nhiên, kết quả vô cùng khả quan!" Thử nghiệm đã được chạy bốn lần, tại bốn địa điểm riêng biệt. “Chúng tôi tiếp tục thí nghiệm và cho ra bốn kết quả dương tính, được hậu thuẫn bởi dữ liệu từ một tàu thăm dò đặt cách khu vực tiến hành thí nghiệm LR khoảng 6.500 km. Những khoảng dữ liệu đáng chú ý cho thấy dấu hiệu của vi khuẩn hô hấp trên sao Hỏa. Biểu đồ đo được trên Sao Hỏa trùng khớp với dữ liệu thí nghiệm LR được tiến hành trên mẫu đất của Trái Đất”. Và ông Levin khẳng định: “Dường như chúng tôi đã trả lời được câu hỏi tối thượng”, ấy là “Liệu chúng ta có cô đơn trong Vũ trụ?” Thế nhưng NASA từ chối công nhận dữ liệu của thử nghiệm LR, bởi lẽ các thử nghiệm đều không cho thấy dấu vết của vật chất hữu cơ, thứ khẳng định chắc chắn sự tồn tại của sự sống trên Sao Hỏa. Đồng nghĩa với việc NASA cho rằng kết quả từ thử nghiệm LR xuất phát từ một hoạt động tương đương với sự sống, không phải sự sống. Từ khi có được kết luận này, NASA tiến hành những thử nghiệm khác, tập trung vào việc xác định xem Sao Hỏa có phải địa điểm hợp lý cho sự sống tồn tại không. Thế nhưng giáo sư Levin khẳng định rằng kết quả thử nghiệm xưa kia đã cho thấy sự sống trên Sao Hỏa. Ông còn đưa ra một động lực khác để thôi thúc NASA nghiên cứu kỹ hơn: Sự sống trên Sao Hỏa có thể đe dọa Trái Đất. Và cho đến khi qua đời vào đầu năm nay ở tuổi 97, Gilbert V. Levin vẫn tin rằng mình đã tìm thấy bằng chứng về sự sống trên sao Hỏa. Levin viết vào năm 2019: "Không thể tin được! Suốt 43 năm, không có tàu đổ bộ nào của NASA tiếp tục mang thiết bị phát hiện sự sống để tìm hiểu kĩ hơn về những kết quả thú vị này". Niềm tin của Levin đã khiến cho danh tiếng của ông bị ảnh hưởng. Mặc dù vậy, Levin đưa ra lý do khiến ông tin rằng những phát hiện của mình là đúng. Thứ nhất, sao Hỏa có đủ nước để hỗ trợ các vi sinh vật được tìm thấy bởi các tàu đổ bộ Viking, Pathfinder, Phoenix và Curiosity của NASA. Bên cạnh đó là sự biến mất nhanh chóng của khí mê-tan khỏi bầu khí quyển sao Hỏa. Cuối cùng là thực tế rằng bầu khí quyển Sao Hỏa đang ở trạng thái mất cân bằng, Levin cho biết: "CO2 của nó được chuyển thành CO bởi tia UV của mặt trời". Năm 2012, một nhóm các nhà khoa học quốc tế - trong đó có Levin, đã kiểm tra lại kết quả của Viking LR. Họ kết luận rằng thử nghiệm đã phát hiện ra "sự sống vi sinh vật có tồn tại trên sao Hỏa". Mời các bạn xem video: Nasa chuẩn bị công bố bằng chứng sự sống trên Sao hỏa. Nguồn: VTC.

