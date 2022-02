Cực nóng tuyên bố của NASA: "Có ai đó trên Mặt Trăng!"

George Leonard - một nhà khoa học của NASA đồng thời là nhà phân tích hình ảnh đã công bố những bí mật mà NASA từng che giấu, trong một cuốn sách mang tên "Somebody else is on the Moon" (Tạm dịch: Có ai đó trên Mặt Trăng). Mặc dù những bức ảnh khá nhỏ và chưa thể kiểm định sự chính xác và chân thực, nhưng sự thuyết phục không chỉ tới từ những bức ảnh này mà chính là từ những phát biểu của ông về điều được tìm thấy trên Mặt trăng. Ông là một trong số nhiều người cố gắng tiết lộ sự thật với thế giới về những bí mật của NASA và bức ảnh (được cho là bị mất) được chụp từ một nhiệm vụ của con tàu Apollo. Bob Dean từng là Đại thượng sĩ lục quân Bộ tư lệnh Hoa Kỳ (US Army Command Sargent Major) cũng như từng phục vụ ở Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) của NATO như một nhà phân tích thông tin. Ông đã có bài phát biểu khiến nhiều người bị sốc tại hội nghị ở châu Âu khi nói rằng NASA đã chưa bao giờ có một câu trả lời thành thật (Never A Straight Answer) khi xóa đi 40 cuộn phim của chương trình Apollo. Chính phủ Nga cũng từng tiến hành điều tra về những thước phim bị biến mất trong quá trình hạ cánh xuống Mặt trăng của Mỹ năm 1969 và cả gần 400 kg mẫu đá Mặt trăng mà Mỹ công bố trong các sứ mệnh từ năm 1969 đến 1972. George Leonard cho rằng NASA biết nhiều hơn những gì chúng ta có được về hoạt động ngoài Trái đất trên Mặt trăng và đang cố gắng che đậy thông tin. Phi hành gia Brian O’Leary của NASA cũng nói về việc Trái đất từng được tiếp xúc với nền văn minh bên ngoài, họ sử dụng sự giao tiếp nhận thức, cách họ di chuyển giữa các hành tinh và chống lại trọng lực. Những phát hiện từ tàu thăm dò Lunar Orbiter cũng cho thấy có rất nhiều hang động chưa được khám phá bên dưới bề mặt Mặt Trăng và phần lớn khối lượng vật chất của Mặt Trăng tập trung ở bề mặt. Tuy nhiên, những bằng chứng từ phát hiện này vẫn chưa được NASA công bố. Sứ mệnh Clementine là một phần của Dự án không gian chung giữa Tổ chức phòng chống tên lửa đạn đạo (BMDO) và NASA có nhiệm vụ chính là dò tìm nước ở các cực trên Mặt Trăng. Nhưng thực ra nó còn có một nhiệm vụ bí mật là trinh sát ảnh. Còn rất nhiều kỳ lạ nữa trên Mặt Trăng mà NASA đang giấu nhẹm, khiến nhiều người bắt đầu tự hỏi, liệu thực sự có sự hiện diện của các cấu trúc của người ngoài hành tinh trên Mặt Trăng không. Trong tất cả dữ liệu đó, có lẽ gây sốc nhất chính là cuộc hội thoại 34 giây bị cắt xén của Neil Armstrong truyền về Trung tâm Vũ trụ Houston khi ông vừa thực hiện “bước chân khổng lồ” xuống Mặt Trăng vào ngày 20/7/1969. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

George Leonard - một nhà khoa học của NASA đồng thời là nhà phân tích hình ảnh đã công bố những bí mật mà NASA từng che giấu, trong một cuốn sách mang tên "Somebody else is on the Moon" (Tạm dịch: Có ai đó trên Mặt Trăng). Mặc dù những bức ảnh khá nhỏ và chưa thể kiểm định sự chính xác và chân thực, nhưng sự thuyết phục không chỉ tới từ những bức ảnh này mà chính là từ những phát biểu của ông về điều được tìm thấy trên Mặt trăng. Ông là một trong số nhiều người cố gắng tiết lộ sự thật với thế giới về những bí mật của NASA và bức ảnh (được cho là bị mất) được chụp từ một nhiệm vụ của con tàu Apollo. Bob Dean từng là Đại thượng sĩ lục quân Bộ tư lệnh Hoa Kỳ (US Army Command Sargent Major) cũng như từng phục vụ ở Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) của NATO như một nhà phân tích thông tin. Ông đã có bài phát biểu khiến nhiều người bị sốc tại hội nghị ở châu Âu khi nói rằng NASA đã chưa bao giờ có một câu trả lời thành thật (Never A Straight Answer) khi xóa đi 40 cuộn phim của chương trình Apollo. Chính phủ Nga cũng từng tiến hành điều tra về những thước phim bị biến mất trong quá trình hạ cánh xuống Mặt trăng của Mỹ năm 1969 và cả gần 400 kg mẫu đá Mặt trăng mà Mỹ công bố trong các sứ mệnh từ năm 1969 đến 1972. George Leonard cho rằng NASA biết nhiều hơn những gì chúng ta có được về hoạt động ngoài Trái đất trên Mặt trăng và đang cố gắng che đậy thông tin. Phi hành gia Brian O’Leary của NASA cũng nói về việc Trái đất từng được tiếp xúc với nền văn minh bên ngoài, họ sử dụng sự giao tiếp nhận thức, cách họ di chuyển giữa các hành tinh và chống lại trọng lực. Những phát hiện từ tàu thăm dò Lunar Orbiter cũng cho thấy có rất nhiều hang động chưa được khám phá bên dưới bề mặt Mặt Trăng và phần lớn khối lượng vật chất của Mặt Trăng tập trung ở bề mặt. Tuy nhiên, những bằng chứng từ phát hiện này vẫn chưa được NASA công bố. Sứ mệnh Clementine là một phần của Dự án không gian chung giữa Tổ chức phòng chống tên lửa đạn đạo (BMDO) và NASA có nhiệm vụ chính là dò tìm nước ở các cực trên Mặt Trăng. Nhưng thực ra nó còn có một nhiệm vụ bí mật là trinh sát ảnh. Còn rất nhiều kỳ lạ nữa trên Mặt Trăng mà NASA đang giấu nhẹm, khiến nhiều người bắt đầu tự hỏi, liệu thực sự có sự hiện diện của các cấu trúc của người ngoài hành tinh trên Mặt Trăng không. Trong tất cả dữ liệu đó, có lẽ gây sốc nhất chính là cuộc hội thoại 34 giây bị cắt xén của Neil Armstrong truyền về Trung tâm Vũ trụ Houston khi ông vừa thực hiện “bước chân khổng lồ” xuống Mặt Trăng vào ngày 20/7/1969. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV