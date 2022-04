Nóng: Bức xạ nguy hiểm từ Mặt Trời sắp va chạm với Trái đất

Các nhà khoa học đã quan sát được một vết đen có tên gọi AR2975 trên bề mặt Mặt Trời liên tục bắn những dòng hạt mang điện từ hôm thứ Hai tới nay. Ít nhất 17 vụ bùng nổ mặt trời sẽ sinh ra, và 2 trong số đó đang hướng tới Trái Đất với vận tốc khổng lồ. Tác động của loạt sự kiện bùng nổ này khiến cường độ cực quang phương Bắc sẽ mạnh tới mức người dân ngụ tại miền Bắc nước Mỹ cũng thấy sáng. Vết đen sinh ra từ những vùng bề mặt Mặt Trời chứa những từ trường mạnh mẽ xoắn vào nhau rồi bất ngờ đứt gãy. Lượng năng lượng tỏa ra từ hiện tượng này tạo ra một lượng bức xạ lớn, được gọi là hiện tượng “coronal mass ejection - CME” (phóng khối hào quang). Hai vụ bùng nổ hướng về Trái Đất đã hợp thể, trở thành “một vụ phóng khối hào quang ăn thịt đồng loại”, di chuyển tới chúng ta với tốc độ 3.027.599 km/h. Khi va chạm với từ quyển của Trái Đất, vụ bùng nổ sẽ gây ra bão địa từ cấp G3. Dù được đánh giá là bão cường độ mạnh, ảnh hưởng của nó tới đồ điện tử không lớn. Một vụ bùng nổ CME sẽ tới Trái Đất sau khoảng 15-18 tiếng di chuyển. Khi đến nơi, bức xạ sẽ khiến từ trường Trái Đất bị ép, các hạt vật chất trong bầu khí quyển bị kích thích, giải phóng năng lượng dưới dạng ánh sáng. Từ đó sinh ra hiện tượng cực quang thắp sáng bầu trời đêm. Từ quyển của Trái Đất có thể hấp thụ năng lượng từ CME một cách an toàn, những cơn bão địa từ cấp độ cao vẫn có khả năng gây thiệt hại. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian, trực thuộc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), bão cấp G3 có thể làm gián đoạn tín hiệu định hướng của vệ tinh, đồng thời ảnh hưởng tới tín hiệu vô tuyến thấp. Bão từ hay còn gọi là bão địa từ trên Trái Đất là những thời kỳ mà kim la bàn dao động mạnh. Nguyên nhân gây ra bão từ là do dòng hạt mang điện phóng ra từ các vụ bùng nổ trên Mặt Trời (gió Mặt Trời) tác dụng lên các đường cảm ứng từ của Trái Đất. Thời kỳ có bão từ là thời kỳ rất nguy hiểm cho người có bệnh tim mạch bởi vì từ trường ảnh hưởng rất mạnh đến hoạt động của các cơ quan trong hệ tuần hoàn của con người. Ngoài ra, từ trường của Trái đất cũng giúp cho một số loài động vật thực hiện một số chức năng sống của chúng như là chức năng định hướng, do đó bão từ cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến sự sống của các loài này. Bão từ có thể phá hủy hệ thống điện và thông tin liên lạc, vệ tinh, làm gián đọan những giao dịch kinh tế dẫn đến thất thoát tiền của… Bão từ hiện tại là một trong những vấn đề đang thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học. Mời các bạn xem video: Hiện tượng lạ - quầng sáng bao quanh mặt trời. Nguồn: THTPCT

