Nóng: Phát hiện Mặt trời thứ hai, gây sự kiện tuyệt chủng cho Trái đất

Trong dự án VANDAM nhằm điều tra về tính đa dạng và tính chất của các hệ sao mới sinh, các nhà khoa học nhận thấy rằng hầu hết các ngôi sao được sinh ra với ít nhất 1 anh chị em bao gồm Mặt Trời. Để tìm ra điều này, các nhà khoa học lập một số mô hình thiên văn dựa trên phân tích dữ liệu một đám mây bụi trong chòm sao Perseus. Kết quả thu được cho thấy đa số các hệ sao đôi được sinh ra với khoảng cách rất xa nhau. Theo Steven Stahler - nhà thiên văn từ Đại học California ở Berkeley và nhà thiên văn Sarah Sadavoy từ Đài quan sát vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian (Mỹ), 2 tác giả chính của nghiên cứu cho biết, các hệ sao đôi cách nhau 500 đơn vị thiên văn (AU) trở lên được xếp vào lớp 0, trong khi các hệ sao gần ở khoảng trên dưới 200 AU được xếp vào lớp 1. Hệ sao đôi gồm Mặt Trời và "người anh em" của nó - được đặt tên là Nemesis - được cho là thuộc lớp 0. Tuy nhiên, với khoảng cách tận 500 AU, chúng ta không thể nhìn thấy Mặt Trời thứ hai này. AU chính là khoảng cách từ Mặt Trời tới Trái Đất. Để dễ hinh dung khoảng cách từ Mặt Trời tới hành tinh xa nhất trong hệ là Sao Hải Vương có khoảng cách 30 AU. Dù xa như vậy nhưng Nemesis vẫn ảnh hưởng đến Trái Đất, mà những sự kiện tuyệt chủng lớn xảy ra mỗi 27 triệu năm là do chính Mặt Trời thứ hai này gây ra. Nemesis liên tục khuấy đảo, làm ảnh hưởng đến sự bình yên của hệ Mặt Trời. Vì vậy tên gọi Nemesis cũng là tên của nữ thần báo thù trong thần thoại Hy Lạp. Phát hiện này cũng phù hợp với lý thuyết được đề xuất từ 23 năm trước bởi nhà thiên văn Richard Muller từ Đại học California ở Berkeley về một vật thể như sao lùn đỏ ẩn nấp cách chúng ta 1,5 năm ánh sáng. Bằng chứng về sự tồn tại của "một cái gì đó" trong vùng tối xa xôi là các vật thể băng giá ở ngoài rìa Mặt Trời bị khuấy đảo. Trước đây, các nhà khoa học cho rằng 2 ngôi sao trong đó có Mặt trời được sinh ra trong cùng một "vườn ươm sao" (đám mây phân tử sinh ra các ngôi sao) và đã cùng đồng hành suốt một thời gian dài. Cho đến khi những cơn gió sao cực mạnh hoặc lực hấp dẫn do chính thiên hà Milky Way chứa Hệ Mặt Trời tạo nên kéo người anh em song sinh tách khỏi Mặt Trời vĩnh viễn. Với các dấu vết để lại trên Đám mây Oort và các cấu trúc khác trong Hệ Mặt Trời, các nhà khoa học dự đoán ngôi sao "đào tẩu" này phải to bằng Mặt Trời của chúng ta và mang năng lượng tương đương. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

Trong dự án VANDAM nhằm điều tra về tính đa dạng và tính chất của các hệ sao mới sinh, các nhà khoa học nhận thấy rằng hầu hết các ngôi sao được sinh ra với ít nhất 1 anh chị em bao gồm Mặt Trời. Để tìm ra điều này, các nhà khoa học lập một số mô hình thiên văn dựa trên phân tích dữ liệu một đám mây bụi trong chòm sao Perseus. Kết quả thu được cho thấy đa số các hệ sao đôi được sinh ra với khoảng cách rất xa nhau. Theo Steven Stahler - nhà thiên văn từ Đại học California ở Berkeley và nhà thiên văn Sarah Sadavoy từ Đài quan sát vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian (Mỹ), 2 tác giả chính của nghiên cứu cho biết, các hệ sao đôi cách nhau 500 đơn vị thiên văn (AU) trở lên được xếp vào lớp 0, trong khi các hệ sao gần ở khoảng trên dưới 200 AU được xếp vào lớp 1. Hệ sao đôi gồm Mặt Trời và "người anh em" của nó - được đặt tên là Nemesis - được cho là thuộc lớp 0. Tuy nhiên, với khoảng cách tận 500 AU, chúng ta không thể nhìn thấy Mặt Trời thứ hai này. AU chính là khoảng cách từ Mặt Trời tới Trái Đất . Để dễ hinh dung khoảng cách từ Mặt Trời tới hành tinh xa nhất trong hệ là Sao Hải Vương có khoảng cách 30 AU. Dù xa như vậy nhưng Nemesis vẫn ảnh hưởng đến Trái Đất, mà những sự kiện tuyệt chủng lớn xảy ra mỗi 27 triệu năm là do chính Mặt Trời thứ hai này gây ra. Nemesis liên tục khuấy đảo, làm ảnh hưởng đến sự bình yên của hệ Mặt Trời. Vì vậy tên gọi Nemesis cũng là tên của nữ thần báo thù trong thần thoại Hy Lạp. Phát hiện này cũng phù hợp với lý thuyết được đề xuất từ 23 năm trước bởi nhà thiên văn Richard Muller từ Đại học California ở Berkeley về một vật thể như sao lùn đỏ ẩn nấp cách chúng ta 1,5 năm ánh sáng. Bằng chứng về sự tồn tại của "một cái gì đó" trong vùng tối xa xôi là các vật thể băng giá ở ngoài rìa Mặt Trời bị khuấy đảo. Trước đây, các nhà khoa học cho rằng 2 ngôi sao trong đó có Mặt trời được sinh ra trong cùng một "vườn ươm sao" (đám mây phân tử sinh ra các ngôi sao) và đã cùng đồng hành suốt một thời gian dài. Cho đến khi những cơn gió sao cực mạnh hoặc lực hấp dẫn do chính thiên hà Milky Way chứa Hệ Mặt Trời tạo nên kéo người anh em song sinh tách khỏi Mặt Trời vĩnh viễn. Với các dấu vết để lại trên Đám mây Oort và các cấu trúc khác trong Hệ Mặt Trời, các nhà khoa học dự đoán ngôi sao "đào tẩu" này phải to bằng Mặt Trời của chúng ta và mang năng lượng tương đương. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV