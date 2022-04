Nóng: Bộ đôi smartphone hot nhất tầm “trung” chính thức lên kệ tại Việt Nam

Samsung mới đây đã chính thức bán ra bộ đôi Galaxy A33 5G và Galaxy A73 5G tại thị trường Việt Nam. Việc bán ra dòng A mới trải dài các phân khúc cho thấy Samsung đang nỗ lực phổ cập smartphone dòng A tới nhiều người dùng hơn. Đối với Galaxy A73 5G, đây là chiếc máy cận cao cấp được Samsung tung ra nhằm cạnh tranh với các dòng máy trong phân khúc này. Galaxy A73 5G trang bị thiết kế trẻ trung nhiều màu sắc. Máy có cấu hình mạnh với chip Snapdragon 778G, camera 108MP có chống rung OIS, màn hình Super AMOLED 120Hz và pin 5000mAh đồng thời hỗ trợ chống nước IP67. Samsung Galaxy A73 5G nổi bật với cụm camera lớn ở mặt sau, bao gồm cảm biến chính 108 MP, camera macro 5 MP, camera siêu rộng 12 MP và cảm biến đo chiều sâu 5 MP, hỗ trợ chụp ảnh xóa phông. Đồng hành cùng cụm camera giá trị nhất phân khúc là vi xử lý 8 nhân Snapdragon 778G tích hợp tiên phong công nghệ 5G mạnh mẽ, chipset tối ưu cho người dùng yêu thích chơi game trên điện thoại thông qua chế độ Game Booster. Cùng với kính cường lực Corning Gorilla Glass 5 chất lượng, màn hình công nghệ Infinity-O Super AMOLED Plus rộng 6,7inch và được bao phủ bởi độ phân giải 1080 x 2400 pixel, tần số quét 120 Hz… Galaxy A73 5G sẵn sàng mang đến độ chi tiết, sắc nét, mượt mà và sống động đến kinh ngạc. Người em Galaxy A33 5G cũng được xem là lựa chọn không thể tuyệt vời hơn cho số đông người dùng khi được trang bị cụm bốn camera "thần thánh" với camera chính 48MP siêu sắc nét, chế độ chụp quay chống rung chuyên nghiệp OIS thế hệ mới giúp bắt trọn mọi khoảnh khắc đẹp hoàn hảo. Cụm camera còn đi kèm camera xóa phông 2MP, camera góc siêu rộng 8MP với góc rộng đến 123 độ, và camera macro chụp cận cảnh 5MP giúp bắt nét chi tiết ở khoảng cách gần chỉ từ 3 – 5 cm. Đi cùng với bộ 4 camer sau là camera selfie 13MP cùng nhiều bộ lọc tự động cho ảnh selfie đẹp hoàn hảo mà không cần tới các ứng dụng chỉnh ảnh, nhờ tích hợp mặc định ống kính Snapchat trứ danh. Để sánh đôi cùng cụm 4 camera kể trên là vi xử lý 8 nhân Exynos 1280, chipset được sản xuất đặc biệt dành cho nhu cầu giải trí, chơi game trên điện thoại. Đặc biệt khi được kết hợp cùng chế độ Game Booster đi kèm, A53 5G giúp trải nghiệm mọi tựa game hot nhất, chinh phục các tín đồ game mobile. Máy cũng được trang bị màn hình rực rỡ, sống động Super AMOLED FHD+ rộng 6.5inch, tràn viền vô cực Infinity-U kết hợp tần số quét 90Hz cho khả năng hiển thị hình ảnh mượt mà. Máy có bốn sắc màu thời thượng là Xanh Dương Sôi Nổi, Cam Đào Cuốn Hút, Trắng Ngọc Tinh Tế, Đen Ghi Bí Ẩn, Galaxy A53 5G sẽ trở thành lựa chọn đáng tin cậy trong tầm giá. Mời các bạn xem video: Samsung Galaxy S20 FE Official TVC: For the fans.

Samsung mới đây đã chính thức bán ra bộ đôi Galaxy A33 5G và Galaxy A73 5G tại thị trường Việt Nam. Việc bán ra dòng A mới trải dài các phân khúc cho thấy Samsung đang nỗ lực phổ cập smartphone dòng A tới nhiều người dùng hơn. Đối với Galaxy A73 5G, đây là chiếc máy cận cao cấp được Samsung tung ra nhằm cạnh tranh với các dòng máy trong phân khúc này. Galaxy A73 5G trang bị thiết kế trẻ trung nhiều màu sắc. Máy có cấu hình mạnh với chip Snapdragon 778G, camera 108MP có chống rung OIS, màn hình Super AMOLED 120Hz và pin 5000mAh đồng thời hỗ trợ chống nước IP67. Samsung Galaxy A73 5G nổi bật với cụm camera lớn ở mặt sau, bao gồm cảm biến chính 108 MP, camera macro 5 MP, camera siêu rộng 12 MP và cảm biến đo chiều sâu 5 MP, hỗ trợ chụp ảnh xóa phông. Đồng hành cùng cụm camera giá trị nhất phân khúc là vi xử lý 8 nhân Snapdragon 778G tích hợp tiên phong công nghệ 5G mạnh mẽ, chipset tối ưu cho người dùng yêu thích chơi game trên điện thoại thông qua chế độ Game Booster. Cùng với kính cường lực Corning Gorilla Glass 5 chất lượng, màn hình công nghệ Infinity-O Super AMOLED Plus rộng 6,7inch và được bao phủ bởi độ phân giải 1080 x 2400 pixel, tần số quét 120 Hz… Galaxy A73 5G sẵn sàng mang đến độ chi tiết, sắc nét, mượt mà và sống động đến kinh ngạc. Người em Galaxy A33 5G cũng được xem là lựa chọn không thể tuyệt vời hơn cho số đông người dùng khi được trang bị cụm bốn camera "thần thánh" với camera chính 48MP siêu sắc nét, chế độ chụp quay chống rung chuyên nghiệp OIS thế hệ mới giúp bắt trọn mọi khoảnh khắc đẹp hoàn hảo. Cụm camera còn đi kèm camera xóa phông 2MP, camera góc siêu rộng 8MP với góc rộng đến 123 độ, và camera macro chụp cận cảnh 5MP giúp bắt nét chi tiết ở khoảng cách gần chỉ từ 3 – 5 cm. Đi cùng với bộ 4 camer sau là camera selfie 13MP cùng nhiều bộ lọc tự động cho ảnh selfie đẹp hoàn hảo mà không cần tới các ứng dụng chỉnh ảnh, nhờ tích hợp mặc định ống kính Snapchat trứ danh. Để sánh đôi cùng cụm 4 camera kể trên là vi xử lý 8 nhân Exynos 1280, chipset được sản xuất đặc biệt dành cho nhu cầu giải trí, chơi game trên điện thoại. Đặc biệt khi được kết hợp cùng chế độ Game Booster đi kèm, A53 5G giúp trải nghiệm mọi tựa game hot nhất, chinh phục các tín đồ game mobile. Máy cũng được trang bị màn hình rực rỡ, sống động Super AMOLED FHD+ rộng 6.5inch, tràn viền vô cực Infinity-U kết hợp tần số quét 90Hz cho khả năng hiển thị hình ảnh mượt mà. Máy có bốn sắc màu thời thượng là Xanh Dương Sôi Nổi, Cam Đào Cuốn Hút, Trắng Ngọc Tinh Tế, Đen Ghi Bí Ẩn, Galaxy A53 5G sẽ trở thành lựa chọn đáng tin cậy trong tầm giá. Mời các bạn xem video: Samsung Galaxy S20 FE Official TVC: For the fans.