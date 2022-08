Những trường hợp “vượt thời gian” bí ẩn nhất lịch sử, chuyên gia khó giải

Hai cặp vợ chồng người Anh của gia đình Simpsons và Gisbys lái xe qua nước Pháp trên đường đến kỳ nghỉ ở Tây Ban Nha. Họ đã qua đêm ở một khách sạn theo phong cách cổ điển. Trên đường về, họ lại quyết định dừng chân tại chính khách sạn đó, nhưng dường như khách sạn đã biến mất không một dấu vết, và họ không thể tìm lại được. Thậm chí, những bức ảnh được chụp trong thời gian nghỉ tại đó cũng biến mất. 10/8/1901, Charlotte Anne Moberly (1846–1937) và Eleanor Jourdain (1863–1924) đã đến lâu đài Petit Trianon, nơi họ trải nghiệm một tình huống được gọi là " thời gian trượt" (Time Slip). Tại đây, họ được gặp cố hoàng hậu Marie Antoinette của nước Pháp và nhiều nhật vật từ thời Cách mạng Pháp (1789–1799). Moberly cho biết: “Mọi thứ đột ngột trở nên không tự nhiên, do đó mà trở thành khó chịu; ngay cả những cái cây dường như cũng bằng phẳng và không có sức sống, giống như gỗ trên tấm thảm vậy. Không hề có các hiệu ứng ánh sáng và bóng râm, và cũng không có cơn gió nào khuấy động tán cây”. 12/2008, tại huyện Thượng Tư, phía nam Trung Quốc, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra chiếc đồng hồ được làm bằng kim loại, kim giờ và phút trên đó dừng lại ở mốc thời gian 10 giờ 6 phút trong cỗ quan tài 400 năm tuổi từ thời nhà Minh. Điều kỳ lạ là đồng hồ chưa từng xuất hiện trong thời đại nhà Thanh. Năm 1935, Victor Goddard (1897-1987) một chỉ huy cao cấp trong Không quân Hoàng gia Anh vào Thế chiến II đang lái máy bay ông bất ngờ gặp một cơn bão bất thường rồi bị lạc vào một sân bay bỏ hoang ở Edinburgh. Ông nhìn xuống phía dưới, ông vô cùng ngạc nhiên thấy sân bay lúc trước đã được tân trang lại hoàn toàn khác biệt. Goddard nhìn thấy các máy bay trông lạ mắt, còn đội quân hoàng gia thì hối hả làm việc trong các bộ quân phục màu xanh. Khi trở về, ông kể lại những trải nghiệm kỳ lạ của mình, nhưng không có bất cứ một dấu hiệu nào về chiếc sân bay lạ nói trên. Bốn năm sau đó, Goddard lại gặp lại chính cảnh tượng quen thuộc mà ông đã nhìn thấy lúc trước. Một người đàn ông lạ mặc áo phông, đeo kính mát, ăn mặc giống như người hiện đại đã vô tình "du hành thời gian" vào trong bức ảnh được chụp năm 1941 - thời kỳ mà những người xung quanh vẫn đang ăn mặc vô cùng cổ điển. Giữa tháng 6/1950, các hành khách trên Quảng trường Thời đại ở New York để ý thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi, ăn mặc theo phong cách từ cuối thế kỷ 19. Sau đó, ông bất ngờ bị một chiếc taxi đâm vào và tử vong tại chỗ. Khám nghiệm tử thi đã tìm thấy tấm danh thiếp mang tên Rudolph Fentz có địa chỉ tại đại lộ số 6 (Fifth Avenue); một lá thư từ Philadelphia gửi tới địa chỉ này có đề ngày tháng từ 6/1876. Sau đó người ta tìm được cô con dâu của Rudolph Fentz sống tại Florida. Bà kể rằng cha chồng bà đã mất tích một cách bí ẩn từ năm 1876, khi đó mới 29 tuổi. Sau khi các nhà điều tra tìm kiếm hồ sơ về người đàn ông tên là Rudolph Fentz mất tích năm 1876, họ ngạc nhiên khi thấy tất cả mọi mô tả, từ tuổi tác, ngoại hình, cho đến trang phục đều trùng với người đàn ông trên Quảng trường Thời đại năm 1950. Trong bức vẽ nhà lãnh đạo Joseph Smith từ những năm 1800 có thể thấy trên tay ông đang cầm 2 chiếc đĩa CD-room mà mãi đến năm 1980 mới được phát minh. Chiếc điện thoại di động đầu tiên trên thế giới chính thức ra đời vào năm 1973. Tuy nhiên, đào lại quá khứ, người ta phát hiện ra một đoạn video gây sốc được thự hiện năm 1928. người phụ nữ di chuyển từ góc phải màn hình dường như lại "sở hữu" trước một chiếc điện thoại cho riêng mình. Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV

