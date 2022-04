Những thứ “quái dị” ẩn trong cuộc sống, con người không hề hay biết

Theo nghiên cứu, một người từ một thị trấn nhỏ sẽ gặp khoảng 16 kẻ giết người trong suốt cuộc đời của họ, và một người từ một thành phố lớn đi qua hàng trăm người mỗi ngày có thể gặp hàng ngàn kẻ giết người trong cuộc sống và họ thậm chí không biết điều đó. Theo một phân tích mới được thực hiện bởi nhà nghiên cứu kinh tế của Đại học Chicago, Pablo Pena, tỷ lệ tử vong trung bình vào ngày sinh nhật của một người cao hơn 6,7% so với mức bình thường. Những người dành nhiều hơn 2 giờ một ngày xem TV sẽ làm giảm tuổi thọ của họ đi 1,4 năm. Vi khuẩn và vi rút có thể bị đông lạnh hàng triệu năm và vẫn có khả năng lây nhiễm, và do chưa từng gặp loài người trước đây, chúng có thể gây ra những kết quả thảm khốc nếu không được kiểm soát và quản lý một cách cẩn thận. Quạ gắn liền với cái chết là vì chúng thường đi theo các đội quân khi họ hành quân vào trận chiến. Vừa là chim ăn thịt vừa cực kỳ thông minh, lũ quạ nhận ra rằng khi một nhóm lớn những người đàn ông có vũ trang hành quân theo một hướng, có nghĩa là ngay sau đó sẽ có một bữa ăn ngon lành. Mùi của một bãi cỏ mới cắt thực ra chính là tín hiệu cấp cứu do hóa chất phát ra từ cỏ khi chúng được cắt. Hay nói đơn giản, bạn đang ngửi mùi linh hồn và tiếng la hét của những cây cỏ vô tội. 1/3 trẻ em, 1/2 người lớn và 2/3 người cao tuổi có ký sinh trùng Demodex trên mặt. Hầu hết thời gian, nó sống bên trong hoặc gần các nang lông của lông mày, lông mi và mũi. Xác ướp nữ ở Ai Cập cổ đại luôn bị phân hủy nhiều hơn so với xác ướp nam. Lý do là bởi thi thể nam giới được ướp sớm hơn rất nhiều so với thi thể nữ giới. Nếu bạn được truyền máu và nhận sai loại máu, một trong những triệu chứng là "cảm giác tử vong sắp xảy ra". Nếu mặt trời nổ tung ngay bây giờ, bạn sẽ không nhận ra điều cho tới hơn tám phút sau, bởi năng lượng từ nó cần thời gian để di chuyển tới Trái đất. Gián đã được ghi nhận là ăn thịt người, cả sống lẫn chết, bao gồm móng tay, lông mi, bàn chân và bàn tay. Gián Mỹ và gián Đức có nhiều khả năng cắn người hơn các loài khác. Các nhà khoa học từ Đại học Arizona phát hiện ra rằng có nhiều vi khuẩn trên điện thoại thông minh nhiều gấp 10 lần so với trên bồn vệ sinh. Người ta từng phát hiện ra một cây thông phát triển bên trong cơ thể người. Artyom Sidorkin đến gặp các bác sĩ vì nghi ngờ phổi của mình có gì đó không ổn. Các bác sĩ cho biết ông đã hít phải một hạt cây thuộc họ thông đã nảy mầm và sau đó nó bắt đầu phát triển trong phổi. Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV

