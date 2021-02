Những tảng đá ở di tích Stonehenge được dựng lên với mục đích gì?

Stonehenge là một công trình tượng đài cự thạch thời kỳ đồ đá mới và thời kỳ đồ đồng gần Amesbury ở Anh. Những tảng đá này đã đứng đây trong khoảng 5.000 năm qua. Các chuyên gia cho rằng nó được dựng lên vào khoảng từ năm 3.000 đến 2.000 trước Công nguyên. Quan sát những con đường xung quanh khu di tích, có thể nhận thấy ngay rằng Stonehenge được xây dựng thành một vòng tròn những tảng đá dựng đứng. Mỗi tảng cao khoảng 4,1 mét, rộng 2,1 mét và nặng 25 tấn. Đá ở đây có 2 loại: những khối cứng chắc để tạo ra vòng ngoài của công trình và những khối đá mềm hơn lấy từ các vỉa than và quặng (do đó chúng được gọi là đá xanh), tạo ra vòng trong của Stonehenge. Các nhà khoa học cho biết những tảng đá xanh được lấy từ núi Prezeli, nằm cách Stonehenge khoảng 200 km, đủ để thấy người cổ xưa, khi chỉ có dây thừng và gậy, đã phải tốn bao nhiêu nỗ lực và sinh mạng để di chuyển chúng. Di tích này được xây dựng theo ba giai đoạn. Lớp ngoài được dựng vào khoảng năm 3.000 trước Công nguyên, còn các tảng đá bài trí bên trong được dựng lên vào khoảng năm 2.500 trước Công nguyên. Năm 1986, di tích này được UNESCO công nhận là di sản thế giới và là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất của Anh theo bình chọn của trang web Instagram. Một phần tạo nên sự huyền bí của Stonehenge chính là nó được tạo ra từ thời tiền sử mà không hề có một ghi chép nào để lại. Các nhà khoa học vẫn đang tranh luận xem vì sao và làm thế nào mà người xưa tạo ra được di tích này và để làm gì. Các nhà khảo cổ học cho rằng di tích này do ba nhóm người tạo nên. Đó là người từ Thời đại đồ đá mới, cuối Thời đồ đá mới và đầu Thời đồ đồng, và người Tây Saxon. Người Tây Saxon được cho là đã hoàn thiện di tích này như chúng ta thấy ngày nay. Trước đây người ta tin rằng di tích này là một đền thờ những người quý tộc, nhưng ngày nay chúng ta biết rằng nó còn có tuổi đời trước khi xã hội có tầng lớp quý tộc đến cả 2.000 năm. Stonehenge là một tượng đài thẳng hàng với mặt trời mọc vào chính giữa mùa hè và mặt trời lặn chính giữa mùa đông. Người ta tin rằng người xưa đã biết kỷ niệm ngày Hạ chí và Đông chí ở Stonehenge từ hàng nghìn năm trước.

