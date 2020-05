Những suy nghĩ sai lầm ít người biết trên "siêu dế"

Chip mới hơn thì khủng hơn

Chip điện thoại được dùng để điều khiển và xử lý quá trình hoạt động của điện thoại. Thị trường chip điện thoại chủ yếu hiện nay phổ biến nhất là Qualcomm, theo sau là Apple, Mediatek, Exynos,… Tuy nhiên, chip có số hiệu khủng chưa quyết định hoàn toàn hiệu năng của máy. Ví dụ, Qualcomm Snapdragon 630 và 810, tuy Snapdragon 810 có số hiệu cao hơn, nhưng lại bị đánh giá có hiệu năng kém ổn định hơn rất nhiều và thường xuyên gây nóng máy. RAM nhiều hơn thì máy mạnh hơn

RAM là bộ nhớ dùng để chứa dữ liệu của các ứng dụng đang hoạt động và sẽ trống rỗng khi mất điện, tức là khi bạn tắt nguồn máy. Trong lúc sử dụng, hệ thống sẽ liên tục truy cập dữ liệu trên RAM, thế nên dung lượng RAM càng lớn thì đa nhiệm càng nhiều ứng dụng và lưu lượng thông tin càng nhanh. Tuy vậy, để điện thoại hoạt động mượt mà thì còn phụ thuộc vào chip xử lý, hệ điều hành,… Bằng chứng là iPhone qua các thế hệ chỉ trang bị 1GB hay 2GB RAM, cao nhất là 4GB nhưng lại được trang bị phần cứng cao cấp và hệ điều hành tối ưu cực tốt nên trong các phần so găng về tốc độ với các đối thủ có mức RAM khủng vẫn luôn chiến thắng. Tắt ứng dụng đa nhiệm để máy chạy mượt hơn

Apple và Android đã công bố rằng việc làm này không lợi ích cho lắm khi mà hệ điều hành smartphone được nhà sản xuất với cơ chế quản lý tự động đóng băng các ứng dụng chạy ngầm, khiến chúng hầu như không tiêu tốn tài nguyên của máy. Nếu bạn tắt một ứng dụng chạy đa nhiệm, hệ thống phải khởi động lại ứng dụng, điều này chỉ khiến máy tiêu tốn năng lượng và Pin hơn. Camera độ phân giải cao hơn chụp đẹp hơn

Số “chấm” – Megapixel, viết tắt MP là giá trị độ phân giải ảnh, trên lý thuyết thì số MP càng cao thì khi zoom ảnh sẽ càng ít bị bể ảnh và độ chi tiết hiển thị trên ảnh sẽ tăng. Nhưng thực tế thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thấu kính, bộ cảm biến chỉnh ảnh, thuật toán xử lí hình ảnh,… thế nên số “chấm” cao chưa nói lên được nhiều. Những chiếc iPhone chỉ trang bị camera với số chấm khiêm tốn nhưng bù vào đó, Apple viết thuật toán ứng dụng Ảnh rất tốt thế nên iPhone luôn có tên trong top smartphone chụp ảnh đẹp nhất. Cài đặt các app diệt virus cho điện thoại

Người dùng smartphone Android thường cài các ứng dụng này trong máy của mình vì những quảng cáo hấp dẫn trên CH Play. Thế nhưng, những ứng dụng này rất vô dụng vì hệ điều hành điện thoại khác với PC. Không cần cài bảo mật 2 lớp cho các tài khoản cá nhân

Tuy hơi mất thời gian để đăng nhập một chút nhưng đây là phương pháp hữu hiệu nhất phòng trường hợp bị Hack tài khoản, chiếm đoạt thông tin cá nhân vì chẳng ai biết chiếc điện thoại của mình sẽ rơi mất lúc nào. Quay phim 4K tốt hơn là FullHD

Camera trên smartphone hiện nay đã trở nên rất khủng với những cụm camera kép, ba và thậm chí bốn camera với khẩu độ rất lớn. Khả năng quay video được tăng cường lên chuẩn 4K. Thế nhưng, thực tế chúng ta quay và xem video trên màn hình điện thoại thì chuẩn 4K và Full HD 60fps lại chẳng khác biệt là bao, video lưu chuẩn 4K cũng tốn bộ nhớ nhiều hơn. Do đó, đừng quá lạm dụng và nghĩ việc quay video 4K sẽ có lợi hơn nhé. Sạc pin khi gần hết và phải sạc đầy pin

Quan niệm này không đúng khi mà hầu hết tất cả điện thoại thông minh đều dùng pin Lithium-ion. Cách sạc pin tốt nhất cho máy là chúng ta sạc mọi lúc, pin Lithium-ion hoạt động tốt nhất ở mức 60 – 80%, không cần phải sạc đầy 100% và bạn cũng không nên để pin tụt về mức yếu 20% rồi mới sạc, điều này không tốt cho tuổi thọ của pin. Hình nền 3D ảo diệu và không gây hại gì cả

Xu hướng cài hình nền 3D trên điện thoại rất nhiều. Nhưng để đánh đổi với những hình nền lung linh thì máy của bạn sẽ mau hết pin hơn và ảnh hưởng nhiều đến hiệu năng máy lâu dài. Không cần vệ sinh nhiều camera trên điện thoại

Đã có nhiều trường hợp người sử dụng than phiền chất lượng ảnh chụp bị mờ hoặc xuất hiện những đốm đen lạ trên ảnh. Mà nguyên nhân họ không ngờ đến là do không vệ sinh Lens kính trên Camera. Khi vệ sinh, mọi người nên dùng khăn mềm để tránh trầy xước nhé. Ngoài ra, bạn cũng nên cập nhật phần mềm thường xuyên để có chất lượng chụp ảnh tốt nhất. Những sai lầm khi sử dụng điện thoại thông minh

