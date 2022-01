Những siêu phẩm của Apple chuẩn bị ra mắt năm 2022 khiến iFan mong ngóng

Sản phẩm được mong đợi nhất của Apple có lẽ chính là iPhone 14 Series. Nguyên nhân là vì nhiều tin đồn cho rằng đây là một cuộc đại tu đối với dòng iPhone. iPhone 14 có thiết kế cạnh phẳng tương tự iPhone 4. Riêng hai bản 14 Pro và 14 Pro Max dùng màn hình "đục lỗ" thay cho "tai thỏ". Giống như mọi năm nhà táo sẽ giới thiệu thế hệ iPhone mới nhất và iPhone 14 Series cùng được kỳ vọng công bố vào năm 2022, bao gồm các phiên bản: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. iPhone SE thế hệ thứ ba, tạm gọi là iPhone SE 2022, được cho là sẽ ra mắt vào quý đầu tiên của năm 2022, dự đoán có thể là vào tháng 3/2022. Máy có kiểu dáng giống SE 2020, nhưng chạy chip A15 và có thêm kết nối 5G, giá từ 269 USD đến 399 USD. Một số nhà phân tích tin mạng di động thế hệ thứ năm và mức giá phải chăng là hai yếu tố để Apple thu hút người dùng Android. Apple cũng đang phát triển iPhone SE Plus với màn hình lớn hơn, nhưng chưa rõ máy có ra mẳt trong năm nay hay không. Dự kiến Macbook Air 2022 sẽ có sự lột xác hoàn toàn. Thay vì sử dụng chip M1 Pro và M1 Max, máy tính xách tay dự kiến có chip M1 hoặc M2. Giống như Macbook Pro mới, thiết bị này sẽ hỗ trợ MagSafe và có thể tích hợp màn hình Mini LED và có phần tai thỏ. Jon Prosser - người từng chia sẻ nhiều thông tin chính xác về các thiết bị chưa ra mắt - nói Apple sẽ giới thiệu một phiên bản Mac mini Pro vào năm 2022. Ông không đề cập cấu hình, nhưng cho biết máy có vỏ nhôm, bề mặt phía trên có thể phản chiếu "giống như một tấm kính". Dự đoán iPad Pro 2022 sẽ có mặt lưng được thiết kế lại bằng kính, hỗ trợ sạc không dây và sạc ngược không dây như iPhone. Máy có thể ra mắt ngay trong nửa đầu năm. Thậm chí, một tin đồn khác cho thấy iPad Pro tiếp theo có thể được hưởng lợi từ chip 3 nanomet đầu tiên, giúp tăng cả hiệu suất và năng lượng. iMac 27 inch dự đoán ra mắt năm 2022 có kiểu dáng và nhiều màu sắc như bản 24 inch, lần đầu tiên được trang bị màn hình miniLED với công nghệ ProMotion, RAM từ 16 GB, bộ nhớ trong SSD từ 512 GB. Ngoài ra, thiết bị mới cũng sẽ tích hợp các cổng HDMI, khe thẻ SD, nhiều cổng USB-C/Thunderbolt. AirPods Pro 2 dự đoán sẽ ra mắt vào trong quý III/2022, hai củ tai của AirPods Pro 2 sẽ nhỏ gọn hơn, loại bỏ phần thân nhô ra, thậm chí có thân hoàn toàn hình tròn và nằm bên trong tai người dùng. Ngoài ra, sản phẩm có thể sở hữu cảm biến hỗ trợ theo dõi hoạt động thể chất và có khả năng khử tiếng ồn tốt. Theo các thông tin chưa chính thức, Apple Watch Series 8 sẽ có ngoại hình như thế hệ trước đó, chúng sẽ được ra mắt cùng với dòng iPhone 14. Apple Watch Series 8 sẽ có kiểu dáng vuông, góc cạnh hơn, được bổ sung cảm biến đo nhiệt độ cơ thể và có thêm phiên bản thể thao. Apple dự kiến giới thiệu kính thực tế tăng cường AR, hoặc kính thực tế hỗn hợp (kết hợp giữa VR và AR) ngay trong nửa sau 2022. Kính thông minh mới sẽ có các tính năng như nghe gọi, chỉ đường, chụp ảnh... nhưng bước đầu vẫn đóng vai trò như một phụ kiện của iPhone. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple.

Sản phẩm được mong đợi nhất của Apple có lẽ chính là iPhone 14 Series. Nguyên nhân là vì nhiều tin đồn cho rằng đây là một cuộc đại tu đối với dòng iPhone. iPhone 14 có thiết kế cạnh phẳng tương tự iPhone 4. Riêng hai bản 14 Pro và 14 Pro Max dùng màn hình "đục lỗ" thay cho "tai thỏ". Giống như mọi năm nhà táo sẽ giới thiệu thế hệ iPhone mới nhất và iPhone 14 Series cùng được kỳ vọng công bố vào năm 2022, bao gồm các phiên bản: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. iPhone SE thế hệ thứ ba, tạm gọi là iPhone SE 2022, được cho là sẽ ra mắt vào quý đầu tiên của năm 2022, dự đoán có thể là vào tháng 3/2022. Máy có kiểu dáng giống SE 2020, nhưng chạy chip A15 và có thêm kết nối 5G, giá từ 269 USD đến 399 USD. Một số nhà phân tích tin mạng di động thế hệ thứ năm và mức giá phải chăng là hai yếu tố để Apple thu hút người dùng Android. Apple cũng đang phát triển iPhone SE Plus với màn hình lớn hơn, nhưng chưa rõ máy có ra mẳt trong năm nay hay không. Dự kiến Macbook Air 2022 sẽ có sự lột xác hoàn toàn. Thay vì sử dụng chip M1 Pro và M1 Max, máy tính xách tay dự kiến có chip M1 hoặc M2. Giống như Macbook Pro mới, thiết bị này sẽ hỗ trợ MagSafe và có thể tích hợp màn hình Mini LED và có phần tai thỏ. Jon Prosser - người từng chia sẻ nhiều thông tin chính xác về các thiết bị chưa ra mắt - nói Apple sẽ giới thiệu một phiên bản Mac mini Pro vào năm 2022 . Ông không đề cập cấu hình, nhưng cho biết máy có vỏ nhôm, bề mặt phía trên có thể phản chiếu "giống như một tấm kính". Dự đoán iPad Pro 2022 sẽ có mặt lưng được thiết kế lại bằng kính, hỗ trợ sạc không dây và sạc ngược không dây như iPhone. Máy có thể ra mắt ngay trong nửa đầu năm. Thậm chí, một tin đồn khác cho thấy iPad Pro tiếp theo có thể được hưởng lợi từ chip 3 nanomet đầu tiên, giúp tăng cả hiệu suất và năng lượng. iMac 27 inch dự đoán ra mắt năm 2022 có kiểu dáng và nhiều màu sắc như bản 24 inch, lần đầu tiên được trang bị màn hình miniLED với công nghệ ProMotion, RAM từ 16 GB, bộ nhớ trong SSD từ 512 GB. Ngoài ra, thiết bị mới cũng sẽ tích hợp các cổng HDMI, khe thẻ SD, nhiều cổng USB-C/Thunderbolt. AirPods Pro 2 dự đoán sẽ ra mắt vào trong quý III/2022, hai củ tai của AirPods Pro 2 sẽ nhỏ gọn hơn, loại bỏ phần thân nhô ra, thậm chí có thân hoàn toàn hình tròn và nằm bên trong tai người dùng. Ngoài ra, sản phẩm có thể sở hữu cảm biến hỗ trợ theo dõi hoạt động thể chất và có khả năng khử tiếng ồn tốt. Theo các thông tin chưa chính thức, Apple Watch Series 8 sẽ có ngoại hình như thế hệ trước đó, chúng sẽ được ra mắt cùng với dòng iPhone 14. Apple Watch Series 8 sẽ có kiểu dáng vuông, góc cạnh hơn, được bổ sung cảm biến đo nhiệt độ cơ thể và có thêm phiên bản thể thao. Apple dự kiến giới thiệu kính thực tế tăng cường AR, hoặc kính thực tế hỗn hợp (kết hợp giữa VR và AR) ngay trong nửa sau 2022. Kính thông minh mới sẽ có các tính năng như nghe gọi, chỉ đường, chụp ảnh... nhưng bước đầu vẫn đóng vai trò như một phụ kiện của iPhone. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple.