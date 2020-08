Những sáng tạo của Apple hứng nhiều “gạch đá” từ iFan

Apple III là thế hệ máy tính Apple đầu tiên không phải do Steve Wozniak, một nhà đồng sáng lập hãng, thiết kế cho Apple. Kết quả là? Đó là một chiếc máy tính quá nhiều lỗi, bảng mạch chính của máy bị nóng quá nhanh và thường xuyên bị treo. Thậm chí, đến cả những con chip của chiếc máy này còn dễ dàng bị rơi ra ngoài, tuột khỏi vị trí lắp đặt, điều này gây vấn đề cực kỳ nghiêm trọng cho toàn bộ hệ thống. Apple Lisa là chiếc máy tính cá nhân thứ hai do chính Apple thiết kế vào những năm 80 của thế kỷ 20. Dĩ nhiên, chiếc máy tính này không những chạy chậm mà còn rất khó sử dụng. Khi mới ra mắt đến khách hàng, Apple Lisa có mức giá cao ngất ngưởng lên tới 9.995 USD. Mức giá cao ảnh hưởng xấu đến cả doanh số bán hàng của Lisa lẫn doanh thu của Apple. Apple chỉ bán được khoảng 100.000 máy trước khi Lisa cuối cùng bị ngưng hoàn toàn vài năm sau đó. Vào năm 1993, Apple lần đầu tung ra trợ lý kỹ thuật số cá nhân Newton. Sản phẩm được Apple kỳ vọng sẽ khởi động một cuộc cách mạng trong lĩnh vực thiết bị công nghệ cầm tay. Newton có sở hữu chức năng viết tay cải tiến, và người dùng có thể viết lên các màn hình thiết bị bằng bút trâm. Tuy nhiên, chiếc máy tính bảng đầu tiên này thất bại vì tuổi thọ pin quá ngắn và màn hình rất khó nhìn. Chức năng nhận diện chữ viết của Newton cũng rất tệ. Apple Pippin là một tỏng những thiết bị chuyên chơi game đầu tiên của Apple được giới thiệu đến công chúng vào năm 1995. Tuy nhiên, giá bán quá cao, sự sai lầm trong chiến lượt marketing của Apple đã khiến cho sản phẩm thất bại nhanh chóng, chỉ sau 1 năm ra mắt. U2 iPod là kết quả của sự hợp tác giữa Apple và ban nhạc U2, trong đó đĩa đơn “Vertigo” của U2 đã được phân phối độc quyền trên thị trường thông qua gian hàng trực tuyến iTunes. Nhưng chiếc iPod này lại không thành công. Giá của iPod U2 cao hơn đến 50 USD so với phiên bản thông thường, và người tiêu dùng nhận thấy không có lý do gì để mua nó. Bàn phím cánh bướm xuất hiện lần đầu trên thế hệ Macbook mới từ năm 2016. Với thiết kế này, Apple tự hào cho rằng đây là phát kiến mới, có thể làm nên lịch sử mới khi có thể làm mỏng đến mức tối đa những chiếc Macbook. Tuy nhiên, ngay sau đó, người dùng cũng nhận thấy những bất cập của hệ bàn phím này khi dễ lọt bụi bẩn, vật lạ và quan trọng là dễ hỏng hơn so với hệ bàn phím cắt kéo trước đó. Apple Pencil 1 cũng là một sản phẩm mà Apple rất tự hào khi mới được ra mắt. Apple Pencil 1 có thiết kế đẹp và sang trọng. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng, người dùng nhận ra thiết kế trơn nhẵn khiến họ có thể dễ dàng đánh rơi bất cứ lúc nào. Airpod cũng là một sản phẩm từng chịu nhiều gạch đá lúc mới ra mắt. Sản phẩm này đi ngược lại với triết lý của Steve Jobs khi lại có thêm một thứ để phải sạc. Bên cạnh đó, thiết kế earbud cũng khiến Airpod trở thành một trong những vật dễ mất nhất của Apple. Đi kèm với đó là một cái giá không hề dễ chịu chút nào, thời điểm đó Apple cũng không bán lẻ từng chiếc nếu có lỡ rơi mất một bên, quan trọng hơn là Airpod cũng không thể sửa chữa được kể cả là tai nghe hay hộp đựng kiêm đốc sạc. Tuy nhiên, hiện nay, đây lại là sản phẩm được nhiều người sử dụng mua bởi sự tiện dụng và quan trọng là rất "sang". Magic Mouse 2, chuột không dây của Apple có kiểu dáng đẹp, thậm chí có thể xem là một trong những con chuột tốt nhất dành cho Mac. Đây sẽ là thiết bị hoàn hảo cho đến khi người dùng đem đi sạc. Cổng sạc của thiết bị này nằm ở mặt dưới. Thiết kế này của Táo khuyết gây khó hiểu, bởi Magic Mouse 2 hoàn toàn không thể sử dụng được khi đang sạc. Kế đến, nó cũng không được nâng cấp kể từ khi ra mắt vào năm 2015. Apple từng ra mắt ốp lưng kiêm sạc dự phòng cho iPhone 6/6s. Không chỉ đơn thuần là bảo về phần lưng máy, loại case này còn có nhiệm vụ tăng cường thời lượng pin đáng kể cho máy lên đến 25h. Về cơ bản, thiết kế Smart Battery Case không có quá nhiều khác biệt so với những loại case trước đó của hãng, duy chỉ có mặt lưng được làm gồ lên để tích hợp pin. Người dùng cho rằng, thiết kế này quá xấu, tính năng quá nghèo nàn, quá đắt với cái giá lên tới gần 100$. nếu chỉ với mục đích sạc pin thì họ thà bỏ ra một số tiền chỉ bằng 1/3 tới 1 nửa cho một cục pin sạc dự phòng.

Apple III là thế hệ máy tính Apple đầu tiên không phải do Steve Wozniak, một nhà đồng sáng lập hãng, thiết kế cho Apple. Kết quả là? Đó là một chiếc máy tính quá nhiều lỗi, bảng mạch chính của máy bị nóng quá nhanh và thường xuyên bị treo. Thậm chí, đến cả những con chip của chiếc máy này còn dễ dàng bị rơi ra ngoài, tuột khỏi vị trí lắp đặt, điều này gây vấn đề cực kỳ nghiêm trọng cho toàn bộ hệ thống. Apple Lisa là chiếc máy tính cá nhân thứ hai do chính Apple thiết kế vào những năm 80 của thế kỷ 20. Dĩ nhiên, chiếc máy tính này không những chạy chậm mà còn rất khó sử dụng. Khi mới ra mắt đến khách hàng, Apple Lisa có mức giá cao ngất ngưởng lên tới 9.995 USD. Mức giá cao ảnh hưởng xấu đến cả doanh số bán hàng của Lisa lẫn doanh thu của Apple. Apple chỉ bán được khoảng 100.000 máy trước khi Lisa cuối cùng bị ngưng hoàn toàn vài năm sau đó. Vào năm 1993, Apple lần đầu tung ra trợ lý kỹ thuật số cá nhân Newton. Sản phẩm được Apple kỳ vọng sẽ khởi động một cuộc cách mạng trong lĩnh vực thiết bị công nghệ cầm tay. Newton có sở hữu chức năng viết tay cải tiến, và người dùng có thể viết lên các màn hình thiết bị bằng bút trâm. Tuy nhiên, chiếc máy tính bảng đầu tiên này thất bại vì tuổi thọ pin quá ngắn và màn hình rất khó nhìn. Chức năng nhận diện chữ viết của Newton cũng rất tệ. Apple Pippin là một tỏng những thiết bị chuyên chơi game đầu tiên của Apple được giới thiệu đến công chúng vào năm 1995. Tuy nhiên, giá bán quá cao, sự sai lầm trong chiến lượt marketing của Apple đã khiến cho sản phẩm thất bại nhanh chóng, chỉ sau 1 năm ra mắt. U2 iPod là kết quả của sự hợp tác giữa Apple và ban nhạc U2, trong đó đĩa đơn “Vertigo” của U2 đã được phân phối độc quyền trên thị trường thông qua gian hàng trực tuyến iTunes. Nhưng chiếc iPod này lại không thành công. Giá của iPod U2 cao hơn đến 50 USD so với phiên bản thông thường, và người tiêu dùng nhận thấy không có lý do gì để mua nó. Bàn phím cánh bướm xuất hiện lần đầu trên thế hệ Macbook mới từ năm 2016. Với thiết kế này, Apple tự hào cho rằng đây là phát kiến mới, có thể làm nên lịch sử mới khi có thể làm mỏng đến mức tối đa những chiếc Macbook. Tuy nhiên, ngay sau đó, người dùng cũng nhận thấy những bất cập của hệ bàn phím này khi dễ lọt bụi bẩn, vật lạ và quan trọng là dễ hỏng hơn so với hệ bàn phím cắt kéo trước đó. Apple Pencil 1 cũng là một sản phẩm mà Apple rất tự hào khi mới được ra mắt. Apple Pencil 1 có thiết kế đẹp và sang trọng. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng, người dùng nhận ra thiết kế trơn nhẵn khiến họ có thể dễ dàng đánh rơi bất cứ lúc nào. Airpod cũng là một sản phẩm từng chịu nhiều gạch đá lúc mới ra mắt. Sản phẩm này đi ngược lại với triết lý của Steve Jobs khi lại có thêm một thứ để phải sạc. Bên cạnh đó, thiết kế earbud cũng khiến Airpod trở thành một trong những vật dễ mất nhất của Apple. Đi kèm với đó là một cái giá không hề dễ chịu chút nào, thời điểm đó Apple cũng không bán lẻ từng chiếc nếu có lỡ rơi mất một bên, quan trọng hơn là Airpod cũng không thể sửa chữa được kể cả là tai nghe hay hộp đựng kiêm đốc sạc. Tuy nhiên, hiện nay, đây lại là sản phẩm được nhiều người sử dụng mua bởi sự tiện dụng và quan trọng là rất "sang". Magic Mouse 2, chuột không dây của Apple có kiểu dáng đẹp, thậm chí có thể xem là một trong những con chuột tốt nhất dành cho Mac. Đây sẽ là thiết bị hoàn hảo cho đến khi người dùng đem đi sạc. Cổng sạc của thiết bị này nằm ở mặt dưới. Thiết kế này của Táo khuyết gây khó hiểu, bởi Magic Mouse 2 hoàn toàn không thể sử dụng được khi đang sạc. Kế đến, nó cũng không được nâng cấp kể từ khi ra mắt vào năm 2015. Apple từng ra mắt ốp lưng kiêm sạc dự phòng cho iPhone 6/6s. Không chỉ đơn thuần là bảo về phần lưng máy, loại case này còn có nhiệm vụ tăng cường thời lượng pin đáng kể cho máy lên đến 25h. Về cơ bản, thiết kế Smart Battery Case không có quá nhiều khác biệt so với những loại case trước đó của hãng, duy chỉ có mặt lưng được làm gồ lên để tích hợp pin. Người dùng cho rằng, thiết kế này quá xấu, tính năng quá nghèo nàn, quá đắt với cái giá lên tới gần 100$. nếu chỉ với mục đích sạc pin thì họ thà bỏ ra một số tiền chỉ bằng 1/3 tới 1 nửa cho một cục pin sạc dự phòng.