Camera an ninh tích hợp AI của BKAV “bá đạo” thế nào?

Sau hơn một năm đầu tư, Bkav đã nghiên cứu và phát triển 39 dòng camera, trải khắp các phân khúc từ cao cấp đến trung cấp. Bkav hợp tác với Qualcomm và OneScreen về camera giám sát. Hệ thống camera giám sát của Bkav có tên AI View với 39 dòng sản phẩm nằm trong các phân khúc từ trung đến cao cấp. Các camera này sử dụng vi xử lý của Qualcomm, tích hợp trí tuệ nhân tạo. Sau Smartphone, máy thở, BKAV cũng đã dấn thân vào lĩnh vực camera giám sát. So với những dòng camera thông thường, camera AI giúp tiết kiệm chi phí đầu tư server, đường truyền cho khách hàng. Dữ liệu hình ảnh sẽ được xử lý AI real-time ngay tại camera, không cần truyền về server, giảm độ trễ trong xử lý thông tin và đảm bảo tính riêng tư cho khách hàng. Tất cả các dòng camera giám sát an ninh của Bkav sẽ mang thương hiệu AI View. Thông tin từ Bkav cho hay camera của Bkav có mức giá thấp hơn 20% so với sản phẩm của các nhà sản xuất tên tuổi đến từ châu Âu. Trước đó, tháng 3 vừa qua, Bkav đã ký thỏa thuận hợp tác với OneScreen, một trong những đối tác lâu năm của Qualcomm, phân phối camera tích hợp trí tuệ nhân tạo của Bkav tại thị trường Mỹ. Tiếp sau Mỹ, Bkav đang xúc tiến hàng loạt dự án camera AI giám sát an ninh tại Phần Lan, Ấn Độ, Malaysia… và Việt Nam.

