Những nàng dâu vừa giỏi, vừa xinh lại giàu của hội streamer Việt

Mai Quỳnh Anh - vợ Cris Phan là nữ diễn viên trẻ được nhiều người yêu mến qua các series phim hài, phim học đường trên Youtube. Cô nàng sinh năm 1991 và lớn hơn Cris Phan 2 tuổi, quê ở Phú Yên. Cách đây hơn 1 năm, Mai Quỳnh Anh về chung một nhà với bạn trai Cris Phan. Quen nhau qua một dự án chung và sau 1 tháng tiếp xúc trò chuyện cả hai có nhiều thiện cảm và dần cảm mến nhau. Tuy nhiên, người mở lời trước lại là Quỳnh Anh, cô nàng bật đèn xanh thì anh chàng mới trở nên mạnh dạn hơn và chính thức ngỏ lời làm bạn trai vào dịp giáng sinh năm 2016. Cô nàng hot girl mang vẻ đẹp trong sáng, đáng yêu. Mỗi lần Mai Quỳnh Anh xuất hiện trên phim đều mang lại tiếng cười cho khán giả. Bên cạnh đóng phim ngắn, Mai Quỳnh Anh còn tham gia góp mặt trong các clip của Cris Phan, cả hai vô cùng đáng yêu, nhí nhảnh giống như một cặp trời sinh. Cặp đôi Raina và QTV khá kín tiếng trong quá trình yêu đương của mình, chỉ khi đến hồi tháng 4/2018, nữ streamer Raina đăng hình ảnh mặc váy cưới mới khiến người hâm mộ lan truyền thông tin hai người sẽ làm đám cưới. Sau đó không lâu, QTV cũng chính thức gửi tấm thiệp mời cưới đến anh em bạn bè, xác nhận sẽ tổ chức đám cưới với Raina theo nghi lễ Công giáo thì lúc đó cặp đôi mới chính thức công khai. Hiện tại, Raina và QTV đã có một cậu con trai rất kháu khỉnh và đáng yêu. Mặc dù không xuất hiện nhiều trên mạng xã hội nhưng họ vẫn được người hâm mộ quan tâm. Raina, tên thật là Hương Giang, được biết đến là một streamer game, trước đây cô nàng thường xuyên live stream game tại QTV Center. Cũng từ đó, thông qua một bức ảnh chụp "sống ảo" của QTV được lan truyền trong cộng đồng game thủ mà Raina nổi tiếng và được biết đến nhiều hơn. Gần đây nhất chính là cặp đôi Xemesis và Xoài Non. Hot girl sinh năm 2002 này được quan tâm hơn cả khi công khai mối tình với bạn trai hơn 13 tuổi. Cặp đôi này đã chính thức tổ chức đám hỏi và hiện tại đang sống chung với nhau. Trước khi nổi tiếng vì chuyện tình với Xemesis, Trang Phạm đã là một hot girl đình đám trên Instagram. Thùy Trang sở hữu gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, làn da trắng và nụ cười tươi. Điểm khiến cô nàng trở nên nổi bật giữa “rừng gái xinh” Việt là gương mặt lai Tây. Mời quý độc giả đón xem thêm video Pew Pew: Muốn lấy vợ càng sớm càng tốt - Nguồn: VTC NOW

Mai Quỳnh Anh - vợ Cris Phan là nữ diễn viên trẻ được nhiều người yêu mến qua các series phim hài, phim học đường trên Youtube. Cô nàng sinh năm 1991 và lớn hơn Cris Phan 2 tuổi, quê ở Phú Yên. Cách đây hơn 1 năm, Mai Quỳnh Anh về chung một nhà với bạn trai Cris Phan. Quen nhau qua một dự án chung và sau 1 tháng tiếp xúc trò chuyện cả hai có nhiều thiện cảm và dần cảm mến nhau. Tuy nhiên, người mở lời trước lại là Quỳnh Anh, cô nàng bật đèn xanh thì anh chàng mới trở nên mạnh dạn hơn và chính thức ngỏ lời làm bạn trai vào dịp giáng sinh năm 2016. Cô nàng hot girl mang vẻ đẹp trong sáng, đáng yêu. Mỗi lần Mai Quỳnh Anh xuất hiện trên phim đều mang lại tiếng cười cho khán giả. Bên cạnh đóng phim ngắn, Mai Quỳnh Anh còn tham gia góp mặt trong các clip của Cris Phan, cả hai vô cùng đáng yêu, nhí nhảnh giống như một cặp trời sinh. Cặp đôi Raina và QTV khá kín tiếng trong quá trình yêu đương của mình, chỉ khi đến hồi tháng 4/2018, nữ streamer Raina đăng hình ảnh mặc váy cưới mới khiến người hâm mộ lan truyền thông tin hai người sẽ làm đám cưới. Sau đó không lâu, QTV cũng chính thức gửi tấm thiệp mời cưới đến anh em bạn bè, xác nhận sẽ tổ chức đám cưới với Raina theo nghi lễ Công giáo thì lúc đó cặp đôi mới chính thức công khai. Hiện tại, Raina và QTV đã có một cậu con trai rất kháu khỉnh và đáng yêu. Mặc dù không xuất hiện nhiều trên mạng xã hội nhưng họ vẫn được người hâm mộ quan tâm. Raina, tên thật là Hương Giang, được biết đến là một streamer game, trước đây cô nàng thường xuyên live stream game tại QTV Center. Cũng từ đó, thông qua một bức ảnh chụp "sống ảo" của QTV được lan truyền trong cộng đồng game thủ mà Raina nổi tiếng và được biết đến nhiều hơn. Gần đây nhất chính là cặp đôi Xemesis và Xoài Non. Hot girl sinh năm 2002 này được quan tâm hơn cả khi công khai mối tình với bạn trai hơn 13 tuổi. Cặp đôi này đã chính thức tổ chức đám hỏi và hiện tại đang sống chung với nhau. Trước khi nổi tiếng vì chuyện tình với Xemesis, Trang Phạm đã là một hot girl đình đám trên Instagram. Thùy Trang sở hữu gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, làn da trắng và nụ cười tươi. Điểm khiến cô nàng trở nên nổi bật giữa “rừng gái xinh” Việt là gương mặt lai Tây. Mời quý độc giả đón xem thêm video Pew Pew: Muốn lấy vợ càng sớm càng tốt - Nguồn: VTC NOW