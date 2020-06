Những món đồ công nghệ nên mang theo khi đi du lịch

Bộ theo dõi hành lý. Bộ theo dõi có một chip GSM bên trong để cập nhật cho bạn về vị trí của nó. Khi nó ở cách bạn khoảng 9 mét, Trakdot sẽ gửi một cảnh báo đến thiết bị iOS hoặc Android của bạn. Các nhận xét về sản phẩm này khá tích cực nhưng có một điểm là bạn phải trả phí hàng năm, sáu tháng hoặc cả đời. Nếu là một người hay đọc sách thì không gì bằng khi có một chiếc máy Kindle theo kèm mỗi khi đi xa. chưa thể thay thế một cuốn sách bìa cứng nhưng sẽ thật tuyệt khi bạn có thể mang theo hàng trăm quyển sách cùng lúc chỉ với một thiết bị Kindle. Router du lịch đa năng. Nếu khách sạn của bạn chỉ có kết nối internet có dây hoặc bạn muốn tự tạo kết nối không dây an toàn, bạn nên lựa chọn router không dây HooToo TripMate. Bên cạnh việc cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web an toàn hơn, router có hai cổng usb cho phép bạn sạc thiết bị của mình (pin 6.000mAh để sạc các thiết bị khi bạn đang di chuyển). Pin sạc ngoài đã trở nên phổ biến nhưng thường kích thước chúng khá cồng kềnh và dung lượng (số mAh) không cao. Biết được điều này, thương hiệu Anker mang đến cho bạn một giải pháp hữu ích với một pin dự phòng có trọng lượng chưa đầy 450 gram nhưng có khả năng sạc iphone 6 đến 7 lần. Thêm vào đó, thiết bị có 2 cổng USB, vì vậy bạn cũng có thể giúp đỡ người bạn đồng hành khi thiết bị di động của họ hết pin. Nếu đi nước ngoài trong một khoảng thời gian dài thì bạn nên đầu tư vào bộ chuyển đổi năng lượng như BESTEK. Ngoài ba ổ cắm điện, bộ chuyển đổi nguồn điện này có 4 cổng USB nên bạn có thể cắm sạc cho nhiều thiết bị di động cùng một lúc. Hiện bộ chuyển đổi này được bán ra trên Amazon với giá 44,99 USD (hơn 1 triệu đồng). Nếu phòng khách được xem như là nhà của bạn trong một chuyến đi một hoặc 2 tuần và bạn muốn quay lại đây sau một ngày tham quan để xem YouTube thì không gì thích hợp hơn một thiết bị Roku. Thanh phát trực tuyến mới nhất của công ty này hỗ trợ các video ở chuẩn 1080p. Hơn nữa, Roku không chiếm quá nhiều không gian và có thể dễ dàng gắn vào cổng USB của TV. Sau khi kết nối với smartphone bạn có thể chụp nhanh hoặc phóng to, thu nhỏ đối tượng chụp qua các nút điều khiển trên gậy. Chiếc gậy này tương thích với tất cả các thiết bị iOS và Android GoPro và máy ảnh kỹ thuật số. Case bảo vệ kiêm sạc dự phòng. Nếu có kế hoạch đi du lịch nhưng lại không muốn mang theo một sạc dự phòng rời, bạn có thể chọn giải pháp mua một case bảo vệ kiêm pin cho chiếc smartphone cho mình. Đối với những người đi xa, không có gì tồi tệ hơn là smartphone hết pin vào những lúc cần thiết nhất. Case chống nước cho điện thoại. Nếu chuyến đi tiếp theo của bạn sẽ đến những nơi có nhiều nước như hồ bơi bãi biển điều quan trọng là bạn phải có một chiếc case giúp cho điện thoại của mình không bị thấm nước. Tai nghe khử tiếng ồn. Nếu bạn dành nhiều thời gian trên tàu Máy bay xe buýt hoặc bất kỳ môi trường ồn ào nào khác trong chuyến đi tiếp theo của bạn, đôi tai nghe này có thể là bạn thân mới của bạn.

