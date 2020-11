Những mẹo cực đơn giản giúp cải thiện tốc độ 4G

Một sự thật khá khó hiểu là trong cùng một thành phố nhưng độ phủ sóng sẽ khác nhau. Cách khắc phục là thay đổi vị trí đang đứng, có thể hơi bất tiện nhưng sẽ cải thiện được phần nào. Ngoài ra, người dùng cũng có thể gọi lên trung tâm nhà mạng để yêu cầu sự trợ giúp. Đặt lại cài đặt mạng. Việc reset đặt lại mạng sẽ giúp bạn khắc phục được tình trạng tốc độ chậm trên điện thoại. Mặc dù nó sẽ xóa hết các điểm kết nối Wifi, Bluetooth nhưng điều này sẽ giúp người dùng loại bỏ những điểm đã từng kết nối không cần thiết. Khởi động lại điện thoại hoặc kích hoạt chế độ máy bay trong khoảng 10s. Nghe có vẻ hơi vô lý nhưng đôi khi cách này lại vô cùng hiệu quả. Người dùng chỉ cần khởi động lại chiếc điện thoại của mình là có thể khắc phục được ngay. Tắt kết nối mạng và khởi động lại. Đây là cách cũ nhưng chưa bao giờ hết hiệu quả. Người dùng chỉ cần chuyển điện thoại của mình về chế độ máy bay và sau đó bật lại chế độ Dữ liệu mạng là được. Lý do này khá hạn hữu, nhưng có thể nhà mạng đang dùng lại có độ phủ sóng yếu ở nơi bạn sống/ làm việc. Lúc này bạn có thể cân nhắc đổi mạng, hoặc sử dụng thêm 1 SIM nhà mạng khác để có được chất lượng dịch vụ 4G tốt hơn. Tháo bỏ ốp lưng. Nhiều khi đây là “thủ phạm vô hình” chặn sóng điện thoại nhưng chúng ta ít khi nhận ra. Nếu vừa đổi ốp lưng mới và cảm thấy kết nối 4G không ổn, hãy thử tháo ốp xem tình trạng kết nối có được cải thiện hay không. Nếu lí do từ ốp lưng, hãy đổi sao một chiếc khác là được. Thông thường, hệ thống của Android và iOS đều cho phép bạn lựa chọn giữa việc sử dụng 2G, 3G, 4G (LTE) hoặc chuyển đổi linh hoạt giữa 3G và 4G (LTE). Để đảm bảo tốc độ, người dùng hãy thiết lập chế độ mạng ưu tiên là LTE. Xem lại nguyên nhân từ SIM. Việc kết nối 4G bị yếu có thể là do hệ thống chưa nâng cấp thông tin sau khi người dùng mới thực hiện một số thay đổi cài đặt liên quan đến gói cước. Thao tác được khuyến khích lúc này là tắt nguồn thiết bị, tháo lắp lại SIM ở trong khay và thử khởi động lại máy. Xem lại gói cước di động. Nhiều trường hợp kết nối 4G chập chờn không đảm bảo chất lượng là do bạn đã dùng hết gói dung lượng tốc độ cao mà mình đăng ký. Khi đó, nhà mạng sẽ giới hạn lưu lượng băng thông ở mức thấp hoặc chặn truy cập internet tùy gói cước. Bạn nên kiểm tra tài khoản và gói dữ liệu mình đăng ký để tránh tình trạng hết lưu lượng tốc độ cao giữa chừng, làm ảnh hưởng đến trải nghiệm học tập, làm việc.

