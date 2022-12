Những loài có khả năng nhịn đói tài tình trong giới động vật

1. Ve: thực phẩm duy nhất mà loài ve cần là máu của động vật máu nóng như gia súc hay người. Khi một con ve hút máu đủ no, nó sẽ tích trữ lượng máu này trong cơ thể và sử dụng dần trong thời gian đến 2 năm mà không cần ăn thêm gì. (Nguồn: Bách hóa Xanh) 2. Rùa Galápagos: sống ở quần đảo Galápagos nằm về phía tây Ecuador ở Nam Mỹ. Chúng là loài có kích thước lớn nhất trong dòng họ với cân nặng khoảng 227kg và dài khoảng 1,8 m, đạt tuổi thọ hơn 150 tuổi. (Nguồn: VTV) Chúng có khả năng chịu đựng tuyệt vời trong điều kiện khí hậu khá khắt nghiệt và có thể nhịn ăn đến 1 năm mà không cần ăn hay uống gì nhờ cơ thể có khả năng tích trữ nước và chất dinh dưỡng rất tốt. (Nguồn: ThienNhien.Net) 3. Gấu đen Mỹ: có thể sống hàng tháng trời trong mùa ngủ đông mà không cần bất cứ nguồn cung cấp thực phẩm nào. Chúng cứ nằm im và ngủ trong khoảng 100 ngày mà không cần ăn, uống, bài tiết hay thậm chí là không thay đổi tư thể ngủ. Sở dĩ gấu đen Mỹ tồn tại được dài ngày như vậy là do chúng có khả năng tự cắt giảm quá trình trao đổi chất của cơ thể xuống chỉ còn một nửa so với bình thường (chẳng hạn, khi ngủ bình thường vào mùa hè, nhịp tim của chúng dao động từ 60-90 nhịp/phút, còn khi ngủ đông thì nhịp tim giảm xuống chỉ còn 8-40 nhịp/phút). (Nguồn: Game4V) 4. Lạc đà: chúng có khả năng thích nghi tuyệt vời với khí hậu vừa nóng cháy da lại vừa vô cùng giá lạnh ở nơi đây (nhiệt độ ở sa mạc có thể lên tới 38oC vào ban ngày và rớt xuống dưới 0oC vào ban đêm). Một khả năng tuyệt vời khác là chúng có thể nhịn ăn và nhịn uống trong một thời gian dài mà vẫn hoạt động tốt. Chúng có thể sống hơn 1 tuần mà không cần nước và vài tháng không cần tới thức ăn. (Nguồn: Wikipedia) 5. Cá sấu: giữa những chuyến săn mồi, các con cá sấu trưởng thành có thể nhịn từ 3 đến 4 tháng, hoặc thậm chí có trường hợp đã được ghi nhận là sống sót suốt cả năm mà không cần ăn uống gì. (Nguồn: Wikipedia) 6. Cá hồi: đến tuổi sinh sản, cả cá đực và cá cái phải ngược dòng về lại quê hương nơi chúng được sinh ra (vùng nước ngọt). Để chuẩn bị cho chuyến đi, chúng sẽ ăn thật no trước khi khởi hành, sau đó chúng có thể di chuyển liên tục trong 9 tháng mà không cần ăn gì thêm. (Nguồn: Ẩm thực). 7. Sói: một con sói chỉ cần khoảng 1 kg thức ăn/ngày để tồn tại, tuy nhiên, khi săn được một con mồi nó sẽ ăn no hết mức có thể (đến 9 kg) vì không biết chắc khi nào nó mới được ăn bữa tiếp theo. 8. Trăn: chúng sẽ không hoạt động gì nhiều và nằm yên nghỉ trong khi đợi thức ăn được tiêu hóa hết. Nếu gặp một bữa thịnh soạn, một con trăn có thể nghỉ ngơi mà không cần ăn uống gì trong vòng 1 năm. (Nguồn: ThienNhien.Net) Mời quý độc giả xem video: Top 10 Cây Cổ Thụ Có Tuổi Thọ Cao Nhất Thế Giới | Vani TV.

