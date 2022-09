Những loài cá độc dị dưới đáy đại dương, con người khó tiếp cận

Cá mặt trăng hay cá mola thuộc họ Cá mặt trăng, trong bộ Cá nóc là một loài cá biển cỡ lớn. Theo tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý, tiếng Hà Lan, tiếng Nga... thì loài cá này có tên là "cá mặt trăng". Tuy nhiên, tên của chúng trong tiếng Anh lại là "ocean sunfish" nghĩa là "cá mặt trời". Lý do là vì chúng thường bơi sát mặt nước, tựa như tắm nắng. Ảnh: Infonet. Những con cá mặt trăng có hình thù rất kỳ dị. Đuôi của chúng không giống cá loài cá thông thường mà lại có diềm khá "bánh bèo". Vây lưng của chúng to như cá mập và không có vây đuôi. Cá mặt trăng trưởng thành có chiều dài thân từ 3,5-5,5m. Trong khi cá mặt trăng sơ sinh lại rất bé nhỏ, chỉ vài milimet và cực kỳ khó để phát hiện ra. Kích cỡ của cá sơ sinh nhỏ hơn tới 600 lần so với một con cá mặt trăng trưởng thành. Ảnh: Ảnh: Live Science. Cá mặt trăng sinh sống chủ yếu ở những vùng nước ấm. Chúng cư trú ở các đại dương ôn đới và nhiệt đới trên khắp thế giới. Thức ăn của chúng là cá nhỏ, mực, tôm, cua, ấu trùng, cá hồi và rong lươn. Trong ảnh là một con cá mặt trăng trưởng thành khổng lồ được chụp tại một thủy cung ở Nhật Bản trong dịp Giáng sinh. Ảnh: AFP. Khi đi săn mồi, cá mặt trăng có thể lặn sâu một thời gian dài để tìm kiếm thức ăn yêu thích, sau đó lại nổi lên để làm ấm cơ thể từ ánh nắng mặt trời. Chúng cũng có thể nạp oxy từ nước biển ấm. Ảnh: Wikipedia. Tuy hình dáng kỳ dị, to lớn, nhưng cá mặt trăng lại là sinh vật rất hiền và không tấn công con người bao giờ. Trường hợp duy nhất cá mặt trăng gây hại với con người là chúng đã nhảy lên thuyền. Cá mặt trăng có tuổi thọ khoảng 23 năm. Ảnh: Ảnh: Wikipedia. Cá mập Wobbegong được biết đến là một trong những loài cá dị nhất hành tinh. Chúng sinh sống ở vùng rạn san hô ven bờ ngoài khơi phía bắc Úc, New Guinea và những đảo lân cận. Ảnh: Biển và người. Wobbegong có thân hình khá to lớn, da có màu sắc lốm đốm cùng những chiếc râu xung quanh, tựa như những chiếc thảm khổng lồ, nên loài cá này còn được gọi là cá mập thảm. Ảnh: Biển và người. Chúng thường lợi dụng tấm da lốm đốm màu sắc này giả làm san hô, ẩn thân trong lớp cát dưới đáy biển, đợi khi con mồi tới là tóm gọn. Chúng được mệnh danh là “bậc thầy ngụy trang” dưới đáy đại dương. Ảnh: Biển và người. Cá dơi môi đỏ có tên khoa học là Ogcocephalus darwini. Chúng sinh sống ở vùng nước sâu quanh quần đảo Galapagos ở Thái Bình Dương và ngoài khơi bờ biển Peru. Chiếc môi đỏ trông có vẻ kỳ dị của chúng nhằm để thu hút bạn tình. Cá cần câu hay cá Wolftrap (Anglerfishes) thuộc họ cá xương Lophiiformes, sinh sống tại các vùng nước sâu thuộc Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Với chiếc "cần câu" độc đáo, những con mồi sẽ đến và tự "dâng hiến" cho chúng. Hàm và dạ dày của cá cần câu có khả năng tự giãn nở, giúp chúng có thể tiêu hóa được con mồi lớn gấp đôi cơ thể chúng. Ảnh: Infonet. Cá Stargazer (chiêm tinh hay sao Nhật) có tên khoa học là Pleuroscopus pseudodorsalis có vẻ ngoài đáng sợ với cặp mắt lồi ra ngoài và hàm răng lởm chởm. Loài cá này thường sống ở độ sâu từ 40-800m dưới đáy biển, có chiều dài cơ thể từ 18-90cm. Trông hung ác vậy, nhưng thức ăn của chúng chỉ là cá nhỏ, bạch tuộc... Ảnh: Thiên nhiên. Cá giọt nước có tên khoa học là Psychrolutes marcidus, sống sâu ở vùng nước ôn đới. Đây có thể coi là một trong những loài cá xấu xí nhất thế giới. Cơ thể chúng được cấu tạo từ các khối gelatin nhão trông thật kỳ dị. Chúng rất "lười biếng", thương chỉ lơ lửng trong nước, chờ đợi con mồi đi qua rồi nuốt. Cá mập yêu tinh Goblin được xem là quái vật tiền sử, thành viên còn sót lại duy nhất của họ Mitsukurinidae – có niên đại hơn 125 triệu năm. Goblin có dáng vẻ vô cùng xấu xí với chiếc mũi dài ngoằng giống như mỏ chim. Răng của chúng rất sắc nhọn có thể nghiền nát mọi thức ăn. Mời quý độc giả xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất || Những Điều Kỳ Thú.









