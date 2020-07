Những lần BTS "đánh sập" mạng và ứng dụng vì sức hút khủng

Weverse là một mạng xã hội nhỏ được phát triển bởi Big Hit Entertainment năm 2019, như một cách để người hâm mộ tương tác dễ dàng hơn với thần tượng của mình. Dù vậy, không ít lần ứng dụng này đã bị những chàng trai BTS ''đánh sập'' bởi chính sức hút khủng của mình. Một lần, Jungkook quay trở lại Weverse để cập nhật tình hình với người hâm mộ sau kỳ nghỉ riêng dài tới gần 2 tuần. Anh chỉ đơn giản cập nhật trạng thái, hỏi người hâm mộ đang làm gì, và hỏi ý kiến fan xem mình nên đi ngủ hay chơi Overwatch. Chỉ một cập nhật trạng thái của Jungkook đã đủ khiến Weverse gặp phải tình trạng tắc nghẽn không thể xử lý được do lượng truy cập tăng cao đột biến. Một lần khác, vào tháng 5/2019, anh cả Jin vô tình phát hiện mình bị ''đá'' khỏi Weversve và đăng tải trạng thái để tìm kiếm nguyên nhân cho việc này. Trước đó, Jin đã cùng J-Hope và RM biến Weverse thành một cuộc trò chuyện riêng của mình, khiến ứng dụng gửi đi nhiều thông báo hơn những gì ARMY (và ứng dụng này) có thể xử lý. Và rất có thể sự cố bị Weserve ''đá'' là bởi cơn bão spam mà Jin đã tạo ra Không chỉ khi những chàng trai xuất hiện mà ngay cả sản phẩm âm nhạc của BTS cũng đủ sức ''đánh sập'' mạng xã hội nhỏ bé Weserve. Thời điểm BTS ra mắt mùa thứ 4 của show truyền hình thực tế Bon Voyage 3 trên Weverse, ngay khi tập 1 lên sóng, ARMY (cộng đồng fan của BTS) đã đổ xô vào ứng dụng này và nó đã bị sập sau đó. Ngoài mạng xã hội kể trên, BTS còn từng làm sập một số ứng dụng khác bởi sức hút khủng của mình. Tháng 10 năm ngoái, V mời người hâm mộ chơi Sketch Quiz - trò chơi cho phép người chơi đoán những gì người còn lại đang vẽ. Một thời gian ngắn sau khi V mời người hâm mộ tải về Sketch Quiz và cùng chơi với mình, ứng dụng này đã bị sập. Đầu năm vừa qua, chỉ ít giây sau khi teaser 30 giây của đĩa đơn On xuất hiện trênTikTok, ứng dụng này gặp tình trạng không thể truy cập toàn cầu. Lỗi 502 xuất hiện khắp nơi càng khiến fan hoảng hốt, không biết mình có được nghe hay không. TikTok đã trở lại sau đó vài phút, nhưng kỳ tích đánh sập Tiktok của BTS - mạng xã hội với hơn một tỷ người dùng trên 150 quốc gia, riêng Mỹ đã có 120 triệu, thật quả là đáng gờm. BTS và Jimmy Fallon thực hiện điệu nhảy trong game Fornite. | The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Weverse là một mạng xã hội nhỏ được phát triển bởi Big Hit Entertainment năm 2019, như một cách để người hâm mộ tương tác dễ dàng hơn với thần tượng của mình. Dù vậy, không ít lần ứng dụng này đã bị những chàng trai BTS ''đánh sập'' bởi chính sức hút khủng của mình. Một lần, Jungkook quay trở lại Weverse để cập nhật tình hình với người hâm mộ sau kỳ nghỉ riêng dài tới gần 2 tuần. Anh chỉ đơn giản cập nhật trạng thái, hỏi người hâm mộ đang làm gì, và hỏi ý kiến fan xem mình nên đi ngủ hay chơi Overwatch. Chỉ một cập nhật trạng thái của Jungkook đã đủ khiến Weverse gặp phải tình trạng tắc nghẽn không thể xử lý được do lượng truy cập tăng cao đột biến. Một lần khác, vào tháng 5/2019, anh cả Jin vô tình phát hiện mình bị ''đá'' khỏi Weversve và đăng tải trạng thái để tìm kiếm nguyên nhân cho việc này. Trước đó, Jin đã cùng J-Hope và RM biến Weverse thành một cuộc trò chuyện riêng của mình, khiến ứng dụng gửi đi nhiều thông báo hơn những gì ARMY (và ứng dụng này) có thể xử lý. Và rất có thể sự cố bị Weserve ''đá'' là bởi cơn bão spam mà Jin đã tạo ra Không chỉ khi những chàng trai xuất hiện mà ngay cả sản phẩm âm nhạc của BTS cũng đủ sức ''đánh sập'' mạng xã hội nhỏ bé Weserve. Thời điểm BTS ra mắt mùa thứ 4 của show truyền hình thực tế Bon Voyage 3 trên Weverse, ngay khi tập 1 lên sóng, ARMY (cộng đồng fan của BTS) đã đổ xô vào ứng dụng này và nó đã bị sập sau đó. Ngoài mạng xã hội kể trên, BTS còn từng làm sập một số ứng dụng khác bởi sức hút khủng của mình. Tháng 10 năm ngoái, V mời người hâm mộ chơi Sketch Quiz - trò chơi cho phép người chơi đoán những gì người còn lại đang vẽ. Một thời gian ngắn sau khi V mời người hâm mộ tải về Sketch Quiz và cùng chơi với mình, ứng dụng này đã bị sập. Đầu năm vừa qua, chỉ ít giây sau khi teaser 30 giây của đĩa đơn On xuất hiện trênTikTok, ứng dụng này gặp tình trạng không thể truy cập toàn cầu. Lỗi 502 xuất hiện khắp nơi càng khiến fan hoảng hốt, không biết mình có được nghe hay không. TikTok đã trở lại sau đó vài phút, nhưng kỳ tích đánh sập Tiktok của BTS - mạng xã hội với hơn một tỷ người dùng trên 150 quốc gia, riêng Mỹ đã có 120 triệu, thật quả là đáng gờm. BTS và Jimmy Fallon thực hiện điệu nhảy trong game Fornite. | The Tonight Show Starring Jimmy Fallon