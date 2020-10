Những idol Hàn Quốc có nghệ danh “độc” đến mức thách thức cả internet

D.O. (EXO) là một trong những idol Hàn Quốc có nghệ danh thách thức công cụ tìm kiếm. D.O. có thể được xem là "do" đối với hệ thống tìm kiếm, và mang về hơn 25 tỷ kết quả. Chỉ cần gõ từ "Way" lên công cụ tìm kiếm Google, bạn sẽ có hơn 10 tỷ kết quả, trong đó có nữ thần tượng Way (Crayon Pop). Nghệ danh này dường như không lý tưởng lắm để người dùng internet có thể tìm kiếm cô nàng. Những nghệ danh của idol Kpop chỉ có một ký tự thường là thách thức lớn đối với công cụ tìm kiếm Google. Gõ "K" để tìm kiếm K (Top Secret) bạn sẽ nhận được hơn 10 tỷ kết quả. Tương tự, N (VIXX) cũng là nghệ danh chỉ có một chữ cái. Khi tìm kiếm trên Google, bạn sẽ nhận được khoảng 11 tỷ kết quả tìm kiếm, thật khó cho những fan muốn tìm thông tin về thần tượng của mình. Tìm kiếm nghệ danh LE (EXID), bạn sẽ thấy khoảng 10 tỷ 600 triệu kết quả Google. Mặc dù từ "LE" không có nghĩa gì trong tiếng anh, nhưng lại có ý nghĩa tương đương với từ "the", đồng thời có thể là tên viết tắt của một số từ trong tiếng Anh. Không chỉ với công cụ trên internet mà với người hâm mộ, nghệ danh E:U của thành viên trong EVERGLOW cũng trở nên khó khăn khi đọc tên hay tìm kiếm. Kết quả phổ biến nhất là Liên Minh Châu Âu, viết tắt là EU. Không ngạc nhiên khi một từ thông dụng như "love" (tình yêu) khi được dùng làm nghệ danh sẽ khó tìm kiếm hơn. Với gần 14 triệu kết quả tìm kiếm trên Google, sẽ rất khó để tìm được thông tin về thần tượng này nếu không ghi kèm tên nhóm ở bên cạnh như Love (OnlyOneOf). Giống như E:U, E.Co (JJCC) trong hệ thống tìm kiếm sẽ bị đơn giản hóa thành "eco", là một từ ngữ thông dụng với hơn 14 tỷ kết quả. Red (M.Pire) cũng là nghệ danh thách thức internet của thần tượng Hàn Quốc này. Vì đó là màu sắc đại trà, cũng là tên của nhiều bộ phim và nhiều thứ khác. Khi tìm kiếm "Sign" trên internet, bạn có thể nhận về hơn 16 triệu kết quả, lấn át những thông tin khác về Sign - thành viên nhóm MAP6. Mặc dù được biết đến khá nhiều nhờ nhóm Infinite, nhưng khi tìm kiếm L trên Google thì thật khó. Nam thần tượng L (INFINITE) đang cân nhắc việc sử dụng tên thật của mình là Kim Myungsoo khi hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Giống như nhiều thần tượng K-Pop khác, cái tên "New" là một thách thức đối với những công cụ tìm kiếm. Đó là nghệ danh của một thành viên trong The Boyz. Tìm kiếm I.N trên Google, bạn có thể nhận được khoảng 25 tỷ kết quả tìm kiếm. "In" là một từ cực kỳ thông dụng trong tiếng anh, đồng thời là 2 ký tự đầu tiên của ứng dụng Instagram và là nghệ danh của nam idol trong nhóm Stray Kids. Từ vô danh đến hiện tượng toàn cầu: BTS "phá đảo thế giới" như thế nào? | VTV24

D.O. (EXO) là một trong những idol Hàn Quốc có nghệ danh thách thức công cụ tìm kiếm. D.O. có thể được xem là "do" đối với hệ thống tìm kiếm, và mang về hơn 25 tỷ kết quả. Chỉ cần gõ từ "Way" lên công cụ tìm kiếm Google, bạn sẽ có hơn 10 tỷ kết quả, trong đó có nữ thần tượng Way (Crayon Pop). Nghệ danh này dường như không lý tưởng lắm để người dùng internet có thể tìm kiếm cô nàng. Những nghệ danh của idol Kpop chỉ có một ký tự thường là thách thức lớn đối với công cụ tìm kiếm Google. Gõ "K" để tìm kiếm K (Top Secret) bạn sẽ nhận được hơn 10 tỷ kết quả. Tương tự, N (VIXX) cũng là nghệ danh chỉ có một chữ cái. Khi tìm kiếm trên Google, bạn sẽ nhận được khoảng 11 tỷ kết quả tìm kiếm, thật khó cho những fan muốn tìm thông tin về thần tượng của mình. Tìm kiếm nghệ danh LE (EXID), bạn sẽ thấy khoảng 10 tỷ 600 triệu kết quả Google. Mặc dù từ "LE" không có nghĩa gì trong tiếng anh, nhưng lại có ý nghĩa tương đương với từ "the", đồng thời có thể là tên viết tắt của một số từ trong tiếng Anh. Không chỉ với công cụ trên internet mà với người hâm mộ, nghệ danh E:U của thành viên trong EVERGLOW cũng trở nên khó khăn khi đọc tên hay tìm kiếm. Kết quả phổ biến nhất là Liên Minh Châu Âu, viết tắt là EU. Không ngạc nhiên khi một từ thông dụng như "love" (tình yêu) khi được dùng làm nghệ danh sẽ khó tìm kiếm hơn. Với gần 14 triệu kết quả tìm kiếm trên Google, sẽ rất khó để tìm được thông tin về thần tượng này nếu không ghi kèm tên nhóm ở bên cạnh như Love (OnlyOneOf). Giống như E:U, E.Co (JJCC) trong hệ thống tìm kiếm sẽ bị đơn giản hóa thành "eco", là một từ ngữ thông dụng với hơn 14 tỷ kết quả. Red (M.Pire) cũng là nghệ danh thách thức internet của thần tượng Hàn Quốc này. Vì đó là màu sắc đại trà, cũng là tên của nhiều bộ phim và nhiều thứ khác. Khi tìm kiếm "Sign" trên internet, bạn có thể nhận về hơn 16 triệu kết quả, lấn át những thông tin khác về Sign - thành viên nhóm MAP6. Mặc dù được biết đến khá nhiều nhờ nhóm Infinite, nhưng khi tìm kiếm L trên Google thì thật khó. Nam thần tượng L (INFINITE) đang cân nhắc việc sử dụng tên thật của mình là Kim Myungsoo khi hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Giống như nhiều thần tượng K-Pop khác, cái tên "New" là một thách thức đối với những công cụ tìm kiếm. Đó là nghệ danh của một thành viên trong The Boyz. Tìm kiếm I.N trên Google, bạn có thể nhận được khoảng 25 tỷ kết quả tìm kiếm. "In" là một từ cực kỳ thông dụng trong tiếng anh, đồng thời là 2 ký tự đầu tiên của ứng dụng Instagram và là nghệ danh của nam idol trong nhóm Stray Kids. Từ vô danh đến hiện tượng toàn cầu: BTS "phá đảo thế giới" như thế nào? | VTV24