Những con số reo rắc nỗi sợ hãi kinh hoàng trên khắp thế giới

Người dân Afghanistan rất sợ sự hiện diện của con số đáng sợ 39 nên số phòng khách sạn, hay số điện thoại di động và điện thoại nhà, thậm chí cả địa chỉ nhà riêng đều không có số 39. Thậm chí, những người 39 tuổi, không bao giờ nói tuổi thật của mình. Khi có ai hỏi bao nhiêu tuổi, họ sẽ trả lời "tôi gần 40", "tôi qua 38 tuổi"... Ở Bungari, 0888888888 là số điện thoại của cái chết. Nguyên nhân là vì chủ nhân đầu tiên của số điện thoại này là ông Vladimir Grashnov, cựu giám đốc điều hành Mobitel đã qua đời vì căn bệnh ung thư hồi năm 2001 ở tuổi 48. Người thứ hai sở hữu số điện thoại 0888 888 888 là Konstantin Dimitrov đã bị ám sát ở tuổi 31. Người chủ thứ ba của số điện thoại chết người này là doanh nhân Konstantin Dishliev bị bắn chết khi đang đứng gần một nhà hàng chuyên món Ấn Độ ở thủ đô Sofia (Bulgaria). Tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới đứng gần nhau giống như số 11 khổng lồ. Chiếc máy bay được điều khiển bởi những kẻ khủng bố đâm vào tòa tháp đôi vào ngày 11/9. Chưa hết, 11/9 - là ngày thứ 254 của năm và nếu cộng các số 2, 5 và 4, kết quả cũng là 11. Chiếc máy bay đầu tiên đâm vào tòa tháp, là chuyến bay số 11. Trong đó số lượng phi hành đoàn là 11 và 92 khách (9 + 2 = 11). Thậm chí, NEW YORK CITY có 11 chữ cái, AFGHANISTAN có 11 chữ cái, RAMSIN YUSEB (khủng bố đe dọa phá hủy tòa Tháp Đôi năm 1993) có 11 chữ cái, GEORGE W. BUSH có 11 chữ cái. Vì vậy đây là con số đáng sợ nhất nước Mỹ. Với người Ý số 17 là không may mắn. Theo họ, đó tượng trưng cho cái chết, khi viết dưới dạng số La Mã là XVII. Nó cũng có thể biến đổi thành VIXI, trong tiếng Latinh nó được dịch là "Tôi đã sống", ở thì hiện tại nó lại ám chỉ "Cuộc đời tôi đã kết thúc". Số 17 thường được khắc nổi trên những ngôi mộ của người La Mã cổ đại. Ngoài ra, số 17 được coi là không may mắn bởi vì đó vào ngày 17 - ngày đầu của trận lụt (đây là một trong những sự kiện hiếm hoi trong Kinh Thánh mà được ghi chính xác ngày).. Đối với Trung Quốc, số 250 là thể hiện sự xúc phạm. Thực tế là trong ngôn ngữ của Trung Quốc, 250 được phát âm là "Èr bǎi wǔ" (đọc là o pái ủ) nghĩa là 250 nếu dịch nghĩa đen. Tuy nhiên, đây lại là một câu chửi bằng tiếng Trung, nghĩa là "thằng ngu", "vô dụng" hoặc "vô tích sự". Đây cũng là lý do khi mới học về số Tiếng Trung, bạn sẽ được nhắc sử dụng từ "Èr" cho đúng, có lúc dùng "Èr" nhưng lại có lúc dùng "Liang". 26 là con số không may mắn, thậm chí là chết người ở Ấn Độ. Các trận động đất tàn phá Gujarat, gây ra cái chết của 20.000 người diễn ra vào ngày 26/1/2001. Ngày 26/12/2004 một trận sóng thần khủng khiếp đã giết chết gần 230.000 người. Vào ngày 26/5/2007 một quả bom phát nổ ở phía đông bắc của Ấn Độ khiến nhiều người chết và bị thương. Ngày 26/7/2008 một quả bom phát nổ ở Ahmedabad cũng khiến rất nhiều người chết và bị thương. Cộng hai số: 2 và 6 thành 8. Trong số học "Tám" tượng trưng cho sự tàn phá, khó khăn, thất bại.

