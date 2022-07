Những lời nguyền tai ương chấn động thế giới, khoa học cũng “bó tay"

Nhiều ý kiến cho rằng, vì bất mãn với lợi ích và quyền sở hữu Superman nên 2 tác giả Jerry Siegel và Joe Shuster đã “yểm bùa chú” dẫn tới hàng loạt cái chết bi thảm kéo theo câu chuyện về lời nguyền Superman bao phủ trong bóng tối. Người đầu tiên ứng phải vận đen này là Kirk Alyn. Kirk Alyn đã đóng Superman bản truyền hình trong hai năm 1948 - 1949. Sau vai diễn Clark Kent, sự nghiệp của Alyn hoàn toàn thất bại. Christopher Reeve, anh chàng đóng vai siêu anh hùng trong bốn bộ phim suốt thập niên những năm 1978 - 1987. Tuy nhiên, vào năm 1995, Reeve bị liệt từ cổ trở xuống sau một cú ngã ngựa và ông đã chết 9 năm sau đó do một cơn nhồi máu cơ tim ở tuổi 52. Bud Collyer lồng tiếng cho phim hoạt hình Superman đầu tiên 1941-1943. Ông đã chết trong một căn bệnh tuần hoàn ở tuổi 61. Lee Quigley - cậu bé đóng vai Kal El khi còn nhỏ trong Superman 1978 đã chết vào năm 1991 vì lạm dụng thuốc ở tuổi 14. Nam diễn viên Marlon Brando, người đóng vai Jor-El trong bộ phim năm 1978, chịu nhiều bất hạnh trong cuộc sống riêng tư của mình. Margot Kidder (đóng vai Lois Lane - bạn gái Superman) được cho là bị căng thẳng rối loạn cưỡng lực trước khi trở thành ngôi sao hàng đầu Hollywood. Vào tháng Tư năm 1996, cô bị mất tích trong vài ngày và được tìm thấy bởi cảnh sát trong trạng thái ảo tưởng hoang tưởng. Cùng rất nhiều diễn viên khác trong phim phải chịu kết cục bi thảm. Hòn đá Björketorp được tìm thấy tại tỉnh Blekinge, Thụy Điển có từ thế kỷ thứ 6 sau công nguyên. Trên hòn đá Björketorp có khắc dòng chữ: “Ta, chủ nhân của những hòn đá che dấu sức mạnh của chúng tại đây. Anh ta sẽ ngập tràn trong tội lỗi xấu xa, phải chịu cái chết âm thầm nếu là người phá vỡ tấm bia mộ này. Ta tiên đoán được sự hủy diệt”. Một câu chuyện được người dân địa phương lưu truyền có liên quan tới lời nguyền này đã từng được kiểm chứng và chứng minh là có thật. Có một người đàn ông muốn dịch chuyển hòn đá để có thêm đất canh tác. Anh ta chất đống củi xung quanh để đun nóng, sau đó dội nước để làm vỡ hòn đá. Anh ta chỉ vừa kịp châm lửa thì một cơn gió đột nhiên xuất hiện chuyển hướng ngọn lửa khiến cho tóc của người đàn ông bốc cháy. Anh ta lăn lộn trên mặt đất để dập tắt lửa, nhưng nó đã lan ra quần áo và người đàn ông tội nghiệp đã chết trong đau đớn tột cùng. Lời nguyền Bambino ám chỉ đến chuỗi đen đủi mà đội bóng chày Boston Red Sox phải hứng chịu sau khi chuyển nhượng cầu thủ Babe Ruth cho đội New York Yankees vào năm 1920. Sau khi chuyển nhượng, Boston Red Sox chẳng giành lấy được một danh hiệu World Series nào nữa mãi cho đến năm 2004. Trong thời gian diễn ra trận đấu phá bỏ lời nguyền, hiện tượng nguyệt thực hoàn toàn xuất hiện lần đầu tiên trong lịch sử World Series. Chiến thắng năm 2004 thậm chí còn kịch tính hơn khi đó là cuộc đối đầu giữa Boston Red Sox với New York Yankees.Lời nguyền Tippecanoe lý giải cho cái chết của rất nhiều tổng thống Mỹ trong vòng 120 năm từ 1840 đến 1960. Danh xưng Tippecanoe là tên một trận chiến giữa quân đội Mỹ do tướng William Henry Harrison dẫn đầu với những người dân bản địa mà thủ lĩnh là Tecumseh. Quân của Tecumseh đã thất bại trong trận chiến ấy. Người ta cho rằng, để trả thù, người anh em của Tecumseh, Tenskwatawa đã đưa ra lời nguyền cho Harrison và các tổng thống Mỹ sau này là cứ 20 năm một lần, tổng thống Mỹ nào nhậm chức thì sẽ chết trong nhiệm kỳ của mình. Và người đầu tiên linh ứng với lời nguyền trên chính là William Henry Harrison. Năm 1840, ông nhậm chức tổng thống, sau đó ngay lập tức bị cảm lạnh và qua đời năm 1841. Lời nguyền Tippecanoe chỉ hết linh ứng vào đời tổng thống Ronald Reagan năm 1980. Ông này cũng bị ám sát năm 1981 nhưng may mắn sống sót. Mời các bạn xem video: Singapore có nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử. Nguồn: THĐT

